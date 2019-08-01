Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних Несвижского райисполкома

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Рассмотрены персональные дела несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения; признанных нуждающимися в государственной защите и другие. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, вынесено предупреждение родителям за невыполнение обязанностей по воспитанию, повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте до 16 лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, приняты решения по привлечению к административной ответственности родителей несовершеннолетних.