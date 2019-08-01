Способы простые, но эффективные

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как показывает практика энергопотребления,

экономия при помощи разумного самоограничения может составлять значительные суммы.

Тот, кто научился экономить электроэнергию, воду, тепло, газ в своей квартире, лучше понимает

необходимость энергосбережения

в многоквартирном доме и на работе. Остановимся подробнее на некоторых простых, но эффективных способах энергосбережения в быту.

Экономия тепла

Утепление оконных и дверных блоков позволяет повысить температуру в квартирах и домах на 4-5 °С и отказаться от электрообогревателя, который за сезон потребляет до 4000 кВт•ч. Есть несколько простых способов утепления. заделка щелей в оконных рамах и дверных проемах. Для этого используются монтажные пены, саморасширяющиеся герметизирующие ленты, силиконовые и акриловые герметики и т.д. Результат — повышение температуры воздуха в помещении на 1-2 °С. Уплотнение притвора окон и дверей с помощью различных самоклеящихся уплотнителей и прокладок. Уплотнение окон производится не только по периметру, но и между рамами. Результат — повышение температуры внутри помещения на 1 — 3 °С. Установка новых пластиковых или деревянных окон с многокамерными стеклопакетами, стеклами с теплоотражающей пленкой и проветривателями. Тогда температура в помещении будет стабильной и зимой, и летом, воздух — свежим, исчезнет необходимость периодически открывать окно, выбрасывая большой объем теплого воздуха. Результат — повышение температуры в помещении на 2 — 5 °С и снижение уровня улично- го шума. Установка второй двери на входе в квартиру (дом). Результат — повышение температуры в помещении на 1-2 °С, снижение уровня внешнего шума и загазованности. Установка теплоотражающего экрана (или алюминиевой фольги) на стену за радиатор отопления. Результат — повышение температуры в помещении на 1 °С. Старайтесь не закрывать радиаторы плотными шторами, экранами, мебелью — тепло будет эффективнее распределяться в помещении. Замените чугунные радиаторы на алюминиевые: их теплоотдача на 40-50% выше. Если радиаторы установлены с учетом удобного съема, имеется возможность регулярно их промывать, что также способствует повышению теплоотдачи. Остекление балкона или лоджии эквивалентно установке дополнительного окна. Это создает тепловой буфер с промежуточной температурой на 10°С выше, чем на улице, в сильный мороз. Не редкость, когда есть проблема не с недостатком тепла, а с его избытком. Решением станет установка терморегуляторов на радиаторы.

(Окончание будет).

«НН».