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Определены победители  в конкурсе на создание эмблемы молодежи Союзного государства

02.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В нем участвовало более 30 авторов, представивших свыше 40 различных эскизов. 10 лучших из них отобрало компетентное жюри. Лидеров определило открытое онлайн-голосование, которое завершилось в июне.  В июле назвали победителя. Им стал коллектив авторов: учитель рисования и графический дизайнер Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Инна Бутович и магистрант философского факультета российского Государственного академического университета гуманитарных наук в Москве Екатерина Шеховцова. В тандеме они предложили эмблему в виде пазла из флагов Беларуси и России: с одной стороны просто и узнаваемо, с другой — заключает в себе символизм интеграционных процессов.

«НН».

 


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В нем участвовало более 30 авторов, представивших свыше 40 различных эскизов. 10 лучших из них отобрало компетентное жюри. Лидеров определило
 
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