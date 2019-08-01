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«Цельсий» поздравляет жителей Бреста с 1000-летием
02.08.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сделано это в оригинальном световом исполнении. В вечерних сумерках по граням здания скользит текст поздравления.
С 6 по 8 сентября состоятся основные мероприятия.
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Сделано это в оригинальном световом исполнении. В вечерних сумерках по граням здания скользит текст поздравления. Программа празднования 1000-летия города есть...
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