Правоохранителями в Березовском районе задержаны наркоманы

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудникам группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД поступила оперативная информация о том, что возле одной из квартир многоэтажного дома в городе Береза ощущается резкий запах ацетона.





В ходе проверки данной информации был установлен факт изготовления наркотических средств, по предварительной оценке – ацетилированный опий. При осмотре помещений на балконе был обнаружен пакет, в котором хранились стебли и головки растений мака общим весом около 5 кг. На кухне присутствовали следы приготовления и употребления наркотиков.

Задержан гражданин, который подозревается в изготовлении и употреблении наркотических средств, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Правоохранители призывают законопослушных граждан информировать милицию о фактах сбыта, хранения, изготовления, распространения наркотических средств либо любых незаконных действий, связанных с оборотом наркотиков по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

Старший инспектор ОИОС УВД Илья Помин,

оперативное видео УНиПТЛ УВД