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Правоохранителями в Березовском районе задержаны наркоманы
02.08.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудникам группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД поступила оперативная информация о том, что возле одной из квартир многоэтажного дома в городе Береза ощущается резкий запах ацетона.
В ходе проверки данной информации был установлен факт изготовления наркотических средств, по предварительной оценке – ацетилированный опий. При осмотре помещений на балконе был обнаружен пакет, в котором хранились стебли и головки растений мака общим весом около 5 кг. На кухне присутствовали следы приготовления и употребления наркотиков.
Задержан гражданин, который подозревается в изготовлении и употреблении наркотических средств, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Правоохранители призывают законопослушных граждан информировать милицию о фактах сбыта, хранения, изготовления, распространения наркотических средств либо любых незаконных действий, связанных с оборотом наркотиков по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.
Старший инспектор ОИОС УВД Илья Помин,
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Сотрудникам группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД поступила оперативная информация о том, что возле одной из квартир...
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