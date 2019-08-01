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Открытый диалог об истории и современности студотрядов проведут в Бресте
02.08.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте сегодня состоится открытый диалог на тему "Студенческие отряды: история и современность", посвященный Дню белорусских студенческих отрядов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета ОО "БРСМ" Максим Харитонюк.
На мероприятие приглашены ветераны студотрядовского движения, его нынешние активные участники, представители местных органов власти. Открытый диалог пройдет в здании нового автовокзала Бреста. Место выбрано не случайно: объект, введенный в эксплуатацию два месяца назад, в 2018 году был объявлен областной молодежной стройкой. Для собравшихся проведут экскурсию по зданию, расскажут о вкладе студотрядовцев в создание значимого социального объекта. Причем сделают это бойцы студотрядов, непосредственно принимавшие участие в строительстве.
Статус областной молодежной стройки получил в этом году Коссовский замок, реконструкция которого ведется больше 10 лет. В течение июля благоустройством территории здесь занимались два отряда из числа студентов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Ожидается, что молодежь еще вернется на объект, сдача которого запланирована на будущий год.
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В Бресте сегодня состоится открытый диалог на тему "Студенческие отряды: история и современность", посвященный Дню белорусских студенческих отрядов, сообщил...
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