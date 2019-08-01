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Открытый диалог об истории и современности студотрядов проведут в Бресте

02.08.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня состоится открытый диалог на тему "Студенческие отряды: история и современность", посвященный Дню белорусских студенческих отрядов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета ОО "БРСМ" Максим Харитонюк.

Открытый диалог об истории и современности студотрядов проведут в Бресте

На мероприятие приглашены ветераны студотрядовского движения, его нынешние активные участники, представители местных органов власти. Открытый диалог пройдет в здании нового автовокзала Бреста. Место выбрано не случайно: объект, введенный в эксплуатацию два месяца назад, в 2018 году был объявлен областной молодежной стройкой. Для собравшихся проведут экскурсию по зданию, расскажут о вкладе студотрядовцев в создание значимого социального объекта. Причем сделают это бойцы студотрядов, непосредственно принимавшие участие в строительстве.

Статус областной молодежной стройки получил в этом году Коссовский замок, реконструкция которого ведется больше 10 лет. В течение июля благоустройством территории здесь занимались два отряда из числа студентов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Ожидается, что молодежь еще вернется на объект, сдача которого запланирована на будущий год.

Областная организация БРСМ с начала года оказала содействие в трудоустройстве 1744 юношей и девушек. Большинство из них работало в составе 135 студенческих отрядов - педагогических, сельскохозяйственных, строительных (ССО), сервисных, экологических. Сейчас на объектах тысячелетия Бреста продолжают трудиться бойцы почти двух десятков ССО. Всего в этом году областной штаб студенческих отрядов планируют трудоустроить более 3 тыс. молодых людей. В целом договоры на временное трудоустройство молодежи заключили свыше 140 предприятий региона.

 
Теги: Брест
 
 
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