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Мальчика, заблудившегося в лесу под Кличевом, нашли в 20 километрах
Источник материала: Партизан
Двенадцатилетний мальчик, который пропал в лесу в Кличевском районе Могилевской области, нашелся, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
В дежурную часть Кличевского РОВД позвонил житель деревни Суша и сообщил, что его 15-летний сын с приятелем встретили мальчика в деревне.
Представитель МВД отметила, что ребенка обнаружили более чем в 20 километрах от места, где он пропал.
Мальчик пропал в четверг возле деревни Дубна, когда пошел за грибами в лес с подругой матери. Через некоторое время они вышли на дорогу, и ребенок снова попросился в лес. Женщина отпустила его, однако вскоре мальчик перестал откликаться. Она попыталась найти ребенка своими силами, но, когда это не дало результата, обратилась в милицию.
Правоохранители выразили благодарность ребятам, которые обратили внимание на мальчика и сообщили о нем в милицию.
Ранее под Жлобином милиционеры искали шестилетнего мальчика. С просьбой о помощи в МВД обратился отчим ребенка. Мужчина рассказал, что они поехали за грибами, однако ребенок идти в лес отказался. Мальчика оставили в машине, однако через непродолжительно время обнаружили, что он пропал. Ребенка искали четыре наряда, в итоге на дороге его встретил мужчина, который и отвез "потеряшку" к ближайшему милицейскому экипажу. Как выяснилось, мальчик прошел от родительской машины два километра.
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Двенадцатилетний мальчик, который пропал в лесу в Кличевском районе Могилевской области, нашелся, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга...
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