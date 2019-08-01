Мальчика, заблудившегося в лесу под Кличевом, нашли в 20 километрах

В дежурную часть Кличевского РОВД позвонил житель деревни Суша и сообщил, что его 15-летний сын с приятелем встретили мальчика в деревне.





Представитель МВД отметила, что ребенка обнаружили более чем в 20 километрах от места, где он пропал.





Мальчик пропал в четверг возле деревни Дубна, когда пошел за грибами в лес с подругой матери. Через некоторое время они вышли на дорогу, и ребенок снова попросился в лес. Женщина отпустила его, однако вскоре мальчик перестал откликаться. Она попыталась найти ребенка своими силами, но, когда это не дало результата, обратилась в милицию.





Правоохранители выразили благодарность ребятам, которые обратили внимание на мальчика и сообщили о нем в милицию.









Ранее под Жлобином милиционеры искали шестилетнего мальчика. С просьбой о помощи в МВД обратился отчим ребенка. Мужчина рассказал, что они поехали за грибами, однако ребенок идти в лес отказался. Мальчика оставили в машине, однако через непродолжительно время обнаружили, что он пропал. Ребенка искали четыре наряда, в итоге на дороге его встретил мужчина, который и отвез "потеряшку" к ближайшему милицейскому экипажу. Как выяснилось, мальчик прошел от родительской машины два километра.



