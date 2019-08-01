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Мальчика, заблудившегося в лесу под Кличевом, нашли в 20 километрах

02.08.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двенадцатилетний мальчик, который пропал в лесу в Кличевском районе Могилевской области, нашелся, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В дежурную часть Кличевского РОВД позвонил житель деревни Суша и сообщил, что его 15-летний сын с приятелем встретили мальчика в деревне.

Представитель МВД отметила, что ребенка обнаружили более чем в 20 километрах от места, где он пропал.

Мальчик пропал в четверг возле деревни Дубна, когда пошел за грибами в лес с подругой матери. Через некоторое время они вышли на дорогу, и ребенок снова попросился в лес. Женщина отпустила его, однако вскоре мальчик перестал откликаться. Она попыталась найти ребенка своими силами, но, когда это не дало результата, обратилась в милицию.

Правоохранители выразили благодарность ребятам, которые обратили внимание на мальчика и сообщили о нем в милицию.


Ранее под Жлобином милиционеры искали шестилетнего мальчика. С просьбой о помощи в МВД обратился отчим ребенка. Мужчина рассказал, что они поехали за грибами, однако ребенок идти в лес отказался. Мальчика оставили в машине, однако через непродолжительно время обнаружили, что он пропал. Ребенка искали четыре наряда, в итоге на дороге его встретил мужчина, который и отвез "потеряшку" к ближайшему милицейскому экипажу. Как выяснилось, мальчик прошел от родительской машины два километра.
 
 
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Двенадцатилетний мальчик, который пропал в лесу в Кличевском районе Могилевской области, нашелся, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга...
 
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