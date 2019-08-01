Только в шести районах Беларуси зафиксировали рост численности населения

Sputnik изучил данные Белстата, чтобы понять, какие регионы республики увеличили свое население. Как выяснилось, количество жителей выросло только в шести районах. изучил данные Белстата, чтобы понять, какие регионы республики увеличили свое население. Как выяснилось, количество жителей выросло только в шести районах.





Так, в Смолевичском районе количество жителей выросло с 46 368 до 46 963, в Дзержинском – с 67 087 до 67 499. Минский район прирос заметнее: с 219 027 тысяч до 225 540.





Количество жителей Островецкого района выросло с 24 918 до 25 401, Мозырьского – с 133 084 до 133 940. Наконец, жителей Брестского района стало на полсотни больше: с 42,6 тысячи регион прибавил до 42,65.





Выросло количество жителей и в семи городах. Так, около полутора сотен человек прибавил Жодино: по последним данным, в нем живут 64 827 человек. Почти две тысячи прибавил Могилев – численность населения в областном центре достигла 382 773 человек.









Остальные областные центры также прибавили: гродненцев стало больше на 1,6 тысячи, гомельчан – на 700 человек, витеблян – чуть менее чем на триста. Брест вырос более заметно: в городе стало на три тысячи больше жителей.





Чуть менее девяти тысяч прибавил Минск : согласно данным на 1 июля, в столице проживает чуть более 1,99 миллиона человек.



