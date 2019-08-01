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Только в шести районах Беларуси зафиксировали рост численности населения

02.08.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный статистический комитет опубликовал актуальные данные по социально-экономическому развитию регионов республики за первое полугодие 2019 года. По сравнению с первым полугодием минувшего года, почти все регионы Беларуси показали отрицательную динамику по численности населения: жителей страны становится меньше.

Sputnik изучил данные Белстата, чтобы понять, какие регионы республики увеличили свое население. Как выяснилось, количество жителей выросло только в шести районах.

Так, в Смолевичском районе количество жителей выросло с 46 368 до 46 963, в Дзержинском – с 67 087 до 67 499. Минский район прирос заметнее: с 219 027 тысяч до 225 540.

Количество жителей Островецкого района выросло с 24 918 до 25 401, Мозырьского – с 133 084 до 133 940. Наконец, жителей Брестского района стало на полсотни больше: с 42,6 тысячи регион прибавил до 42,65.

Выросло количество жителей и в семи городах. Так, около полутора сотен человек прибавил Жодино: по последним данным, в нем живут 64 827 человек. Почти две тысячи прибавил Могилев – численность населения в областном центре достигла 382 773 человек.


Остальные областные центры также прибавили: гродненцев стало больше на 1,6 тысячи, гомельчан – на 700 человек, витеблян – чуть менее чем на триста. Брест вырос более заметно: в городе стало на три тысячи больше жителей.

Чуть менее девяти тысяч прибавил Минск: согласно данным на 1 июля, в столице проживает чуть более 1,99 миллиона человек.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Национальный статистический комитет опубликовал актуальные данные по социально-экономическому развитию регионов республики за первое полугодие 2019 года. По...
 
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