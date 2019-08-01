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Фотофакт: Андрей Арямнов: не зря кормил комаров. Обидно, что нельзя пить пиво

02.08.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тяжелоатлет, чемпион Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Арямнов опубликовал новый пост в своем инстаграме, в котором поделился своим уловом.



Ну наконец-то она подсохла! Не зря я комаров кормил. И обращаюсь ко всем девушкам, кто это видит: вот что надо мужчине дарить на 23 февраля вместо носков.... Обидно, что уже нельзя пить пиво, — подписал фотографию Арямнов.
 
 
Ссылка на источник 24
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Белорусский тяжелоатлет, чемпион Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Арямнов опубликовал новый пост в своем инстаграме, в котором поделился своим уловом.
 
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