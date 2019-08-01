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Фотофакт: Андрей Арямнов: не зря кормил комаров. Обидно, что нельзя пить пиво
Источник материала: Партизан
Белорусский тяжелоатлет, чемпион Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Арямнов опубликовал новый пост в своем инстаграме, в котором поделился своим уловом.
Ну наконец-то она подсохла! Не зря я комаров кормил. И обращаюсь ко всем девушкам, кто это видит: вот что надо мужчине дарить на 23 февраля вместо носков.... Обидно, что уже нельзя пить пиво, —
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Белорусский тяжелоатлет, чемпион Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Арямнов опубликовал новый пост в своем инстаграме, в котором поделился своим уловом.
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