ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В налоговой рассказали, как столичные службы такси водят за нос своих водителей

02.08.2019 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Какие хитрости используют столичные службы такси для того, чтобы скрыть реальную выручку и не платить по счетам работникам, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, некоторые владельцы таких фирм пытаются открыто игнорировать и без того либеральные требования законодательства. Они, например, набирают в штат 200‒300 человек со своими автомобилями, сотрудничают с популярными диспетчерскими службами. При этом многократно занижают выручку, не заключают договоры с работниками, соответственно, не уплачивая причитающиеся суммы налогов, сборов, а также взносы в ФСЗН.

— К примеру, директор ООО «В» во время ведения административного процесса утверждал, что его фирма работает исключительно по безналичному расчету, а сведения диспетчерской службы доказывали обратное, — пояснили в ИМНС.

Используя в среднем за месяц порядка 200 автомобилей, руководитель общества смог предъявить сотрудникам налоговой лишь 8 договоров подряда, которые к тому же были составлены с грубейшими нарушениями.

— Не единичны факты, когда некоторые перевозчики утверждают, что физлица, за которых не уплачивались взносы, и вовсе на них не работают, хотя заказы на перевозку пассажиров получались, — свидетельствуют в инспекции. — Что это означает для пассажира? Прежде всего то, что он зачастую не может быть уверен, что его везет официально трудоустроенный водитель, допущенный к управлению транспортным средством. То есть, никаких гарантий безопасной поездки!

Налоговые органы квалифицируют такие случаи как административное правонарушение. Для физлица это чревато наложением штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией автомобиля, а также до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

В ИМНС добавляют: физические лица, официально не трудоустроенные у перевозчиков, находятся в зоне ответственности контролирующих органов. Работая вне рамок правового поля, водители подвергают себя необоснованному риску и попросту никак не защищены. Это также касается индивидуальных предпринимателей, которые, несмотря на ограничения по привлечению физических лиц (не более трех), умудряются нанять до 100 и более человек.


— За подобное нарушение, квалифицируемое, как запрещенная деятельность, предприниматель может быть оштрафован на сумму в размере от 20 до 200 базовых величин с конфискацией до 100 % дохода, — предупреждают в налоговой.

В ИМНС призывают руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей добровольно прекратить противоправное поведение и уплачивать причитающиеся суммы налогов, в том числе подоходный налог с заработной платы в полном объеме.

— Мероприятия по контролю в данной сфере, в том числе совместно с иными правоохранительными органами, продолжатся, — заверяют налоговики.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие хитрости используют столичные службы такси для того, чтобы скрыть реальную выручку и не платить по счетам работникам, корреспонденту агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработки Onesoil заинтересовали президента Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика