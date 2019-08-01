В налоговой рассказали, как столичные службы такси водят за нос своих водителей

По словам специалистов, некоторые владельцы таких фирм пытаются открыто игнорировать и без того либеральные требования законодательства. Они, например, набирают в штат 200‒300 человек со своими автомобилями, сотрудничают с популярными диспетчерскими службами. При этом многократно занижают выручку, не заключают договоры с работниками, соответственно, не уплачивая причитающиеся суммы налогов, сборов, а также взносы в ФСЗН.





— К примеру, директор ООО «В» во время ведения административного процесса утверждал, что его фирма работает исключительно по безналичному расчету, а сведения диспетчерской службы доказывали обратное, — пояснили в ИМНС.





Используя в среднем за месяц порядка 200 автомобилей, руководитель общества смог предъявить сотрудникам налоговой лишь 8 договоров подряда, которые к тому же были составлены с грубейшими нарушениями.





— Не единичны факты, когда некоторые перевозчики утверждают, что физлица, за которых не уплачивались взносы, и вовсе на них не работают, хотя заказы на перевозку пассажиров получались, — свидетельствуют в инспекции. — Что это означает для пассажира? Прежде всего то, что он зачастую не может быть уверен, что его везет официально трудоустроенный водитель, допущенный к управлению транспортным средством. То есть, никаких гарантий безопасной поездки!





Налоговые органы квалифицируют такие случаи как административное правонарушение. Для физлица это чревато наложением штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией автомобиля, а также до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.





В ИМНС добавляют: физические лица, официально не трудоустроенные у перевозчиков, находятся в зоне ответственности контролирующих органов. Работая вне рамок правового поля, водители подвергают себя необоснованному риску и попросту никак не защищены. Это также касается индивидуальных предпринимателей, которые, несмотря на ограничения по привлечению физических лиц (не более трех), умудряются нанять до 100 и более человек.









— За подобное нарушение, квалифицируемое, как запрещенная деятельность, предприниматель может быть оштрафован на сумму в размере от 20 до 200 базовых величин с конфискацией до 100 % дохода, — предупреждают в налоговой.





В ИМНС призывают руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей добровольно прекратить противоправное поведение и уплачивать причитающиеся суммы налогов, в том числе подоходный налог с заработной платы в полном объеме.





— Мероприятия по контролю в данной сфере, в том числе совместно с иными правоохранительными органами, продолжатся, — заверяют налоговики.



