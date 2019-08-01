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Разработки Onesoil заинтересовали президента Узбекистана

02.08.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парк высоких технологий посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба ПВТ.

Руководство Парка показало Шавкату Мирзиееву новые белорусские разработки компаний-резидентов. В частности, были представлены лазерные аппараты для косметологии, система маркировки электропроводки самолётов, онлайн-добыча руды от компании «Солар ЛС», парящие 3D-голограммы «Кино-мо Текнолоджис».

Президента Узбекистана заинтересовал агростартап для сферы сельского хозяйства Onesoil, который дистанционно отслеживает состояние почвы на фермерских полях с помощью искусственного интеллекта.

«Я из своего кабинета не вижу, где что растёт, а от ваших ИТ-решений будет зависеть работа всех наших специалистов», — прокомментировал Шавкат Мирзиеев эффективность белорусской технологии и пригласил разработчиков в Узбекистан.

На выставке также была продемонстрирована уникальная технология покраски корпусов смартфонов от компании «Изовак». Оборудование в новых моделях недавно начали использовать крупнейшие китайские бренды.


В ходе визита стороны обсудили возможность повышения квалификации узбекских специалистов в программировании. В этом готова помочь компания EPAM. В свою очередь компания LWO предложила внедрить в Узбекистане новую платёжную систему с помощью QR-кодов, которая сократит затраты на комиссию международным платёжным системам.

«Нам очень приятно, что у Узбекистана большой интерес к ИT. У нас много достойных цифровых продуктов, которые мы можем предложить коллегам. Мы видим, что в Узбекистане серьёзные подвижки в развитии сферы образования, а также уделяется большое внимание цифровизации экономики», — подчеркнул директор ПВТ Всеволод Янчевский. Напомним, что предшественник Янчевского - Валерий Цепкало - уволенный с поста главы ПВТ без объяснения причин, как раз и консультировал Узбекистан по вопросу создания аналога ПВТ.
 
 
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Парк высоких технологий посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба ПВТ.
 
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