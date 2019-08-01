Разработки Onesoil заинтересовали президента Узбекистана

Руководство Парка показало Шавкату Мирзиееву новые белорусские разработки компаний-резидентов. В частности, были представлены лазерные аппараты для косметологии, система маркировки электропроводки самолётов, онлайн-добыча руды от компании «Солар ЛС», парящие 3D-голограммы «Кино-мо Текнолоджис».





Президента Узбекистана заинтересовал агростартап для сферы сельского хозяйства Onesoil, который дистанционно отслеживает состояние почвы на фермерских полях с помощью искусственного интеллекта.





«Я из своего кабинета не вижу, где что растёт, а от ваших ИТ-решений будет зависеть работа всех наших специалистов», — прокомментировал Шавкат Мирзиеев эффективность белорусской технологии и пригласил разработчиков в Узбекистан.





На выставке также была продемонстрирована уникальная технология покраски корпусов смартфонов от компании «Изовак». Оборудование в новых моделях недавно начали использовать крупнейшие китайские бренды.









В ходе визита стороны обсудили возможность повышения квалификации узбекских специалистов в программировании. В этом готова помочь компания EPAM. В свою очередь компания LWO предложила внедрить в Узбекистане новую платёжную систему с помощью QR-кодов, которая сократит затраты на комиссию международным платёжным системам.





«Нам очень приятно, что у Узбекистана большой интерес к ИT. У нас много достойных цифровых продуктов, которые мы можем предложить коллегам. Мы видим, что в Узбекистане серьёзные подвижки в развитии сферы образования, а также уделяется большое внимание цифровизации экономики», — подчеркнул директор ПВТ Всеволод Янчевский. Напомним, что предшественник Янчевского - Валерий Цепкало - уволенный с поста главы ПВТ без объяснения причин, как раз и консультировал Узбекистан по вопросу создания аналога ПВТ.



