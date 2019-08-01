Сегодня прекращает действие ракетный договор между США и Россией





Смерть ДРСМД вернет на повестку дня гонку вооружений, опасаются многие мировые лидеры (иллюстративное фото)

REUTERS/Tatyana Makeyeva





Договор РСМД, заключенный в 1987 году, запретил США и СССР, преемником которого стала Россия, иметь на вооружении, производить и ставить на боевое дежурство целый класс ракет досягаемостью от 500 км до 5,5 тыс. км. Договор подписали президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев.









США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в 2014 году. В частности, США уличили РФ в производстве ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают договор.





2 февраля 2019 года США начали процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.





А 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о расторжении ДРСМД.





Эта ракетное соглашение, а также Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) являются ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире, напоминает Радио Свобода.





Немало мировых лидеров в преддверие окончания действия договора выразили сожаление по поводу того, что исторический документ потеряет силу.





Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 августа 2019 заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет «бесценный предохранитель от ядерной войны».





А министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем заявлении отметил, что отныне Европа теряет часть своей безопасности. Однако, по его словам, новые вызовы из-за истечения срока договора не ограничатся лишь Европой.





«Мы призываем Россию и США заключить новый Договор о стратегических наступательных вооружениях как краеугольный камень глобального контроля над вооружениями», — говорится в заявлении главы МИД Германии.





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 июля призвал страны альянса приготовиться к смерти договора.





«К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД. Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор умрет», — заявил Столтенберг.









Напомним, срок действия второго важного американско-российского соглашения (СНВ-III) истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности выйти из договора. США также не верят в его продление.



