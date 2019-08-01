ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня прекращает действие ракетный договор между США и Россией

02.08.2019 08:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В пятницу, 2 августа, истекает срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между Соединенными Штатами и Россией.


Смерть ДРСМД вернет на повестку дня гонку вооружений, опасаются многие мировые лидеры (иллюстративное фото)
REUTERS/Tatyana Makeyeva

Договор РСМД, заключенный в 1987 году, запретил США и СССР, преемником которого стала Россия, иметь на вооружении, производить и ставить на боевое дежурство целый класс ракет досягаемостью от 500 км до 5,5 тыс. км. Договор подписали президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев.


США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в 2014 году. В частности, США уличили РФ в производстве ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают договор.

2 февраля 2019 года США начали процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

А 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о расторжении ДРСМД.

Эта ракетное соглашение, а также Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) являются ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире, напоминает Радио Свобода. 

Немало мировых лидеров в преддверие окончания действия договора выразили сожаление по поводу того, что исторический документ потеряет силу.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 августа 2019 заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет «бесценный предохранитель от ядерной войны».

А министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем заявлении отметил, что отныне Европа теряет часть своей безопасности. Однако, по его словам, новые вызовы из-за истечения срока договора не ограничатся лишь Европой.

 «Мы призываем Россию и США заключить новый Договор о стратегических наступательных вооружениях как краеугольный камень глобального контроля над вооружениями», — говорится в заявлении главы МИД Германии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 июля призвал страны альянса приготовиться к смерти договора. 

«К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД. Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор умрет», — заявил Столтенберг. 


Напомним, срок действия второго важного американско-российского соглашения (СНВ-III) истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности выйти из договора. США также не верят в его продление.
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 2 августа, истекает срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между Соединенными Штатами и Россией.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучине на пожаре спасли хозяина квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика