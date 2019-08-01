Зарплата IТ-шников подскочила на 22%

В сфере информационных технологий зарплата по итогам января-июня составила 4 451,1 рубля. По сравнению с январем-июнем прошлого года белорусские айтишники стали богаче почти на 800 рублей.





В относительном выражении зарплата в ИТ-индустрии увеличилась за полгода почти на 22%. Это самый высокий рост среди топ-10 видов деятельности по уровню зарплат.





В июне средняя зарплата превысила 4 тысячи рублей. По сравнению с июнем прошлого года она выросла почти на 10%, но при этом чуть снизилась относительно мая этого года.



