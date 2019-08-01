ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплата IТ-шников подскочила на 22%

02.08.2019 08:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов за полгода.

В сфере информационных технологий зарплата по итогам января-июня составила 4 451,1 рубля. По сравнению с январем-июнем прошлого года белорусские айтишники стали богаче почти на 800 рублей.

В относительном выражении зарплата в ИТ-индустрии увеличилась за полгода почти на 22%. Это самый высокий рост среди топ-10 видов деятельности по уровню зарплат.

В июне средняя зарплата превысила 4 тысячи рублей. По сравнению с июнем прошлого года она выросла почти на 10%, но при этом чуть снизилась относительно мая этого года. 
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов за полгода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Август начался с ощутимой магнитной бури
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика