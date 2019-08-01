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Август начался с ощутимой магнитной бури
Источник материала: Партизан
Землю накрыла мощнейшая магнитная буря.
Иллюстративное фото
Сильная магнитная буря накрыла на Землю в начале августа.
Август 2019 начался с ощутимого магнитного воздействия. Но уже 2 августа влияние Солнца заметно снизится. Особенно осмотрительными в этот период следует быть людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет
Прогноз магнитных бурь на август 2019 года
В августе 2019 солнце заметно активизируется по сравнению с первыми летними месяцами. Уже в первой декаде месяца ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний. Также имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.
Незначительные магнитные колебания возможны 2, 5, 17, 18, 27, 29 и 31 августа.
Серьезные магнитные бури в августе 2019 ожидаются 1, 6,7 и 28 числа.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь
В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют поменьше находиться на солнце, не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
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Землю накрыла мощнейшая магнитная буря.
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