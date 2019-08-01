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Нетаньяху готов быть посредником на переговорах Зеленского и Путина

02.08.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает Ukrainian Jewish Encounter.



На вопрос израильского журналиста готов ли стать премьер-министр посредником для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, Нетаньяху ответил:

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если вы просите, то я проверю эту опцию еще раз".

Он также отметил, что с подобными предложениями к нему часто обращаются представители других стран.

"Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может, ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить", - объяснил он.

Напомним, в августе Биньямину Нетаньяху планирует свой первый за 20 лет визит в Киев.
 
 
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает Ukrainian...
 
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