Лукашенко неожиданно разоблачил сам себя: забыл о прежних поручениях?

Недавно на селекторном совещании, посвященном ходу уборочной кампании, Александр Лукашенко пожурил контролеров. Как сообщила его пресс-служба, по мнению руководителя страны «контролирующие органы должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную».





«Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть — это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, — они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты», — заявил Лукашенко.





поискал, к кому же прежде всего стоит отнести озвученную критику. И, кажется, нашел одного конкретного виновного. UDF.BYк кому же прежде всего стоит отнести озвученную критику. И, кажется, нашел одного конкретного виновного.

Претензия №1. О количестве работающих комбайнов

Самым высокопоставленным белорусским чиновником, который следил за количеством комбайнов, работяющих на полях, был… Александр Лукашенко. Например, он требовал:





«Комбайны не должны простаивать ни один день, поэтому из тех областей, где уборка закончилась, они должны переправляться на помощь в другие регионы страны».





Руководитель страны также пристально следил за количеством другой техники: «Мы с вами договаривались: до 15 апреля всю (посевную) технику – на линейку отовности».





Поясним одну из причин, почему в сельскохозяйственных предприятиях подобные поручения считают абсурдными: некоторые старые комбайны или тракторы так часто ломаются, что на местах не желают тратить ни нервы, ни время, ни деньги на очередной ремонт. Списать же технику им не позволяют правила.

Претензия №2. О том, когда сеять

«Мгновенный сев яровых культур. Мгновенный. Причины вы знаете: агротехнические сроки по времени уходят. Времени, чтобы провести сев яровых культур, а равно как получить в этом году хороший урожай, остается очень мало, оно уходит. Поэтому надо предусмотреть более высокие темпы всех работ», – эта цитата о начале посевной принадлежит тому же Лукашенко.

Претензия №3. О том, когда убирать

Руководитель Беларуси вообще известен своими указаниями, как по срокам начала посевной, так и по срокам окончания уборочной.





«Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае — до 20 августа… Остался короткий период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы», — говорил он два года назад.





Из того же периода: «Хотелось бы, чтобы к 7 ноября (полевые) работы были проведены. Останется у вас немного кукурузы на зерно, а может быть, успеете убрать, и немного свеклы».

Претензия №4. О том, какой техникой убирать

И вновь ничего нового: главным человеком в Беларуси, который навязывает колхозам конкретный тип техники, является Лукашенко. Достаточно вспомнить его давнее поручение:





«Возить сюда импортные детали, собирать комбайны и хвастаться потом — нам этого не надо. Мы сами должны это производить, и это ваша задача».





Руководитель страны очень любит давать указания по новым образцам техники «Гомсельмаша». «Отличный комбайн. Надо его доводить до ума к следующей уборке. К урожаю следующего года надо сделать минимум 10 комбайнов. Мы постараемся их закупить, или хозяйства закупят, а мы им поможем», – вот так Лукашенко совершенно не рассказывает аграриям, какой техникой им убирать урожай.





Пару лет назад и вовсе произошла почти анекдотичная ситуация:





«Что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе. Денег нет… Ну, завтра появятся. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова по оплате».





На днях руководитель страны вновь вернулся к старой теме: он призвал специалистов снизить цену на новые газовые комбайны «Гомсельмаша» и ориентировать на них крестьян.





Почему же на недавнем селекторном совещании Лукашенко решил по сути разоблачить сам себя? Попытаться объяснить это, пожалуй, может только он сам. Но как видим, руководитель Беларуси придерживался новых взглядов на свободу принятия решений для аграриев совсем немного.



