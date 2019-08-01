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Умные дома: новая жизнь эстонских хрущевок

02.08.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Эстонии в 1960-х годах было построено около 6000 хрущевок. Цель нового проекта SmartEnCity - превратить некоторые из них в энергоэффективные дома. Репортаж DW из Тарту.



Все, что осталось от советской эпохи в эстонском городе Тарту, — это около сотни хрущевок. Девятнадцать из них, построенные в 1960 годах, сейчас находятся в самом центре «умного района» SmartEnCity. Задача нового проекта, финансируемого из фондов ЕС, — сделать европейские города более экологичными. Тартусские хрущевки должны превратиться в энергоэффективные умные дома. В городе их уже переименовали в «смартовки» (от английского smart — «умный». - Ред.)

В долгосрочной перспективе проект SmartEnCity должен улучшить качество городской среды обитания и помочь жителям района вести более экологичный образ жизни.  В старых зданиях полностью обновят фасады, оборудуют их солнечными панелями, установят новые окна, системы изоляции, отопления и вентиляции. Квартиры в домах будут оснащены так называемой «системой умного дома» (Smart-Home-System), позволяющей жильцам наблюдать за расходом энергии и контролировать его. На данный момент полностью модернизированы уже три тартусские хрущевки.

Цель — сократить расход энергии на две трети

— Когда строились хрущевки, люди не думали об энергоэффективности. Поэтому зимой в центре здания может быть довольно тепло, а в торцевых квартирах — холодно, — говорит младший научный сотрудник Тартуского университета Вероника Моозес, наблюдающая за ходом реализации проекта SmartEnCity.

Покрашенные в белый или желтый цвет типичные многоквартирные трех- или пятиэтажки советской эпохи будут перепроектированы так, чтобы энергоэффективность зданий достигла класса А - наивысшего уровня. Пока же энергоэффективность большинства домов колеблется между классами F и H - самым низким уровнем.

— Это (модернизация хрущевок - Ред.) стало для нас настоящим вызовом. Вначале мне часто говорили, что проект обречен на провал, — рассказывает вице-мэр Тарту и куратор проекта SmartEnCity Раймонд Тамм. Однако потенциальные плюсы проекта перевешивают возникающие проблемы. Если все пойдет по плану, то уровень потребления электроэнергии в каждом многоквартирном доме снизится на две трети: с 270 до 90 киловатт-часов на квадратный метр, поясняет Тамм.

SmartEnCity: первые результаты уже видны

Это подтверждают и слова Тониса Эльмы — жильца одной из уже модернизированных хрущевок.

— В 2019 году потребление тепла сократилось более чем на 50, а газа — более чем на 80 процентов. К тому же мы произвели в три раза больше электроэнергии (с помощью установленных на дом солнечных панелей — Ред.), чем израсходовали, — рассказывает мужчина.

На сегодняшний день все квартиры в эстонских хрущевках являются собственностью жильцов. В доме Тониса Эльмы живут самые разные люди — как молодые семьи, так и те, кто вселился сюда сразу после сдачи здания в эксплуатацию в 1964 году. Поначалу пожилые соседи отнеслись к проекту весьма скептически, однако в итоге при голосовании против модернизации высказался лишь один человек, вспоминает Эльма.

Плата за реновацию — 100 евро в месяц

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм отмечает, что многие критиковали проект из-за его высокой стоимости. Ремонт каждого многоквартирного дома в общей сложности обходится примерно в один миллион евро. При этом ЕС выделяет лишь половину из средств: остальные 50 процентов жильцы берут в кредит, который должен быть погашен в течение 20 лет. Скептики полагают, что реновировать квартиры не имело смысла и здания нужно было просто снести. Однако Тамм считает это крайне непростым и отнюдь не дешевым решением.

В 32-квартирном доме, где живет Тонис Эльма, каждая семья теперь дополнительно платит за реновацию около 100 евро в месяц. Однако мужчина уверен, что эта сумма будет компенсирована за счет уменьшения потребления энергии. Стоит отметить, что в большинстве других «умных хрущевок» платежи по кредиту не столь высоки, ведь жильцы дома Эльмы решили модернизировать, в том числе, и балконы.

На сегодняшний день в Эстонии насчитывается около 6000 хрущевок. Между тем проектом заинтересовались не только в других городах республики, но и в других странах — в частности, Латвии, Польше и Болгарии, где также сохранилось много жилых домов советской эпохи.
 
 
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В Эстонии в 1960-х годах было построено около 6000 хрущевок. Цель нового проекта SmartEnCity - превратить некоторые из них в энергоэффективные дома. Репортаж DW из Тарту.
 
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