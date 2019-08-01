Телефонный спам: как наш номер попадает в базу и как с этим бороться

42.TUT.BY разобрался, как ваш номер телефона может попасть в базу «холодных звонков», и можно ли это остановить по закону. разобрался, как ваш номер телефона может попасть в базу «холодных звонков», и можно ли это остановить по закону.





— Мне и моей жене звонят с разных телефонов, пытаются выведать мою личную информацию под предлогом приглашения на некое мероприятие. Когда отвечаешь, что мне это неинтересно, всячески навязываются, требуя от меня мои данные, якобы это нужно для их базы (например, у жены требовали назвать ее возраст). Когда начинаешь спрашивать, откуда у них мой номер, — сразу кидают трубку или начинают придумывать что-то на ходу вроде «случайный набор цифр», — рассказал Артем. — Разрешение на такой обзвон я никому не давал.









Алло, бабуля, я на конференции в Лондоне, не могу говорить

- А мне плевать , огурцы брал? Пустые банки привези!

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Действительно, в аудиозаписях, присланных нам, слышно, как оператор уточняет: «Скажите, я дозвонилась в город Пинск?», а затем приглашает на «интереснейшую презентацию» в местном ресторане. На вопрос «откуда у вас мой номер» одна из звонящих парирует: «Это не ваш номер, а сотовой компании».





Нужно ли давать разрешение на рекламный обзвон?





Как нам пояснил юрист компании REVERA Петр Гринюк, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 закона РБ «О рекламе», рекламные звонки или сообщения на электронную почту могут поступать только с согласия абонента либо адресата на получение рекламы.





Кроме того, договор на оказание услуг сотовой электросвязи может содержать положения, где абонент соглашается на получение рассылки рекламного характера. В таком случае оператор может присылать рекламу на законных основаниях. Однако мы вправе в любое время потребовать прекратить рассылку независимо от нашего предыдущего согласия.





Судя по тому, что сообщил Артем, рекламные звонки идут не от оператора, а некой сторонней организации. Так как, по его словам, он не давал согласия на получение рекламы, то действия организации могут рассматриваться как нарушение законодательства о рекламе, отмечает юрист.





Можно ли по закону запретить звонить рекламщикам?





Как поясняет Петр Гринюк, распространитель обязан по первому требованию абонента тут же прекратить обзвон.





Если реклама распространяется компаниями на основании договоров с оператором связи — как в случае с рассылкой, — то отказ следует адресовать оператору сотовой связи. А если вам звонят сотрудники отдельных компаний, то отказ надо направить непосредственно этим компаниям.





Если реклама поступает без нашего согласия, то здесь можно усмотреть состав правонарушения по ч. 1 ст. 12.15 КоАП (Нарушение рекламодателем, рекламораспространителем законодательства о рекламе). В такой ситуации можно написать обращение и инициировать возбуждение административного процесса.





Протоколы об этом административном правонарушении имеют право составлять:





уполномоченные должностные лица органов МАРТ;





должностные лица районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.





Если вина будет доказана, то на распространителя рекламы могут наложить штраф в размере от пяти до тридцати базовых величин. На индивидуального предпринимателя — от десяти до сорока, а на юридическое лицо — от двадцати до пятидесяти базовых величин.





Как ваш телефон может попасть в базу рекламного обзвона?





На самом деле способов достаточно много.





Во-первых, продавцы действительно могут обзванивать случайные номера. Но чаще всего мы сами выкладываем свои номера в открытый доступ. Например, указываем их в социальных сетях, при покупках в интернет-магазинах и даже при пользовании общественным вайфаем.





Однако не стоит забывать, что мы сами можем дать согласие на получение рекламы, даже того не заметив. Например, поставив галочку в анкете при оформлении дисконтной карты или при подписке на рассылку онлайн-магазина, либо при регистрации на сайте или форуме.





Проще всего потребовать от звонящего удалить ваш номер из базы и заблокировать телефон спамеров. Также существуют специальные приложения для блокировки нежелательных звонков, например, Truecaller или Call Blocker Free.



