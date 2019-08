В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

Кеннеди скончалась в семейном поместье в штате Массачусетс, официально причины смерти не сообщаются. Однако, по данным двух близких к семье источников The New York Times, Сирша Кеннеди умерла от передозировки наркотиками. Эту же информацию подтвердил источник Boston 25 News в правоохранительных органах и добавил, что рядом с телом погибшей был обнаружен метадон (опиоид, в медицине применяется как заместитель героина).









Robert F. Kennedy's granddaughter Saoirse Kennedy Hill places a white rose at the Eternal Flame, President John F. Kennedy's gravesite, at Arlington National Cemetery in Arlington, Va., June 6, 2000. Hill died Thursday at age 22. (Associated Press)





пишет РБК. «Наши сердца разбиты из-за потери нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждами, обещаниями и любовью. Она серьезно заботилась о друзьях и семье», — указано в заявлении,РБК.





Роберт Кеннеди в 1961-1964 годах по назначению старшего брата занимал пост генпрокурора США. После убийства брата Кеннеди баллотировался на пост президента США. В 1968 году он также был убит в результате покушения.