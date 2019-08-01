В центре Бангкока произошло семь взрывов

Первые три взрыва раздались один за другим с промежутками в пять-семь минут сразу после 5.00 (1.00 мск) в районе Прату Нам – один на углу улицы Пхетчабури и два в 300 метрах от первого взрыва, на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины готовой одежды,т РИА Новости.

При первом взрыве пострадали два работника муниципальных служб, убиравшие мусор: самодельное взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Оба пострадавших получили легкие ранения.





Район Прату Нам находится в непосредственной близости от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, в которой на этой неделе проходят министерские встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока, в том числе Восточно-Азиатский саммит и региональный саммит по безопасности (АРФ), в котором вместе с главами МИД стран АСЕАН участвуют делегации России, США, Китая и других стран, а также ЕС.









Еще два взрыва произошли около 8.00 по местному времени (4.00 мск) под станцией надземного метро "Чонгнонси" на улице Наративат, в районе, где расположены головные офисы нескольких банков и ряд посольств, в том числе российское. При этих взрывах никто не пострадал.





Около 9.30 (5.30 мск) раздались еще два взрыва в районе улицы имени короля Рамы Девятого, у комплекса правительственных зданий. О том, есть ли пострадавшие при этих взрывах, пока неизвестно.

Очередной взрыв произошел около 10.00 (06.00 мск) у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда. Там же полицейские саперы нашли два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными взрывными устройствами.





Еще два взрыва раздались приблизительно в то же время на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока. При взрывах никто не пострадал.

Полиция обратилась с предупреждением к жителям и гостям города об осторожности и необходимости сообщать о каждом подозрительном предмете.





Премьер-министр Таиланда решительно осудил взрывы и пообещал быстро найти виновных.