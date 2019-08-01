«Белая ворона». Как манекенщица из БССР ушла с подиума в 35 лет, чтобы вернуться на него в 72

Источник материала: Tut.by

«Лариса, вы наша надежда на то, что будущее есть». Эту фразу Лариса Трафимович часто слышит от людей, которые младше ее в три раза. Ларисе 72 года: она модель, путешественница, адепт йоги, мама троих детей и бабушка шестерых внуков. Признается: всю жизнь была белой вороной и контрастировала со страной и временем, в которых жила. Об этом — наш разговор и фотосессия.



В качестве первой локации для съемки мы выбрали типичное «бабушкино» место — Комаровский рынок, на котором Лариса выглядит, как экзотический цветок, и вызывает в торговых рядах волнения.

Как девочка из детского дома стала манекенщицей в столице

Детство Ларисы было бедным, детдомовским. Но она вспоминает о нем с благодарностью: говорит, что из детского дома было два пути — либо всю жизнь жалеть себя и находить утешение в алкоголе; либо воспитывать в себе сильный характер — и своими руками строить принципиально другое будущее. Она выбрала второе:

— В детском доме я не могла мечтать о том, чтобы стать манекенщицей, потому что даже не знала, что они, манекенщицы, существуют. Ведь телевизора у нас не было. Правда, нянечка всегда говорила: «Ты будешь модницей и швеей, Лариска!». Потому что я любила вертеться перед зеркалом и работать в нашей швейной мастерской.

Мне повезло: в год моего пятнадцатилетия швейное училище проводило эксперимент и принимало абитуриентов после 8 класса. Этот их эксперимент предопределил мое будущее: я поступила — и получила профессию, которая позволила мне себя прокормить. Да и потом, всю жизнь, это мастерство помогало: в годы перестройки, когда и денег не было, и ничего не достать, я с ног до головы обшивала мужа и детей.





Во время учебы в швейном училище Лариса влюбилась в моду: вспоминает, когда впервые увидела коллекцию одежды, которую привезли из столицы (наша героиня родилась и училась в Витебске — Прим. редакции), долго не могла успокоиться. Это было абсолютное восхищение: ведь ничего подобного до этого, в детдоме, она не видела.

Лариса и не думала, что вскоре именно по ее фигуре будут шить все эти красивые вещи — а потом она же будет представлять их на подиуме. Благодаря таланту и безупречным пропорциям, Лариса стала универсальным работником: и конструктором, и технологом, и портной, и демонстратором одежды.





Она успела объездить с показами все областные города Беларуси, а потом ее пригласили в Минск.

— Коллеги из столицы сказали: «Лариса, давай к нам!». И помогли устроиться в экспериментальный цех на минскую фабрику пошива одежды. Там я продолжила учиться и вскоре стала работать модельером-конструктором. Теперь уже я придумывала наряды и делала примерки на моделей… И, при этом, оставалась моделью сама.

Конечно, говорили, что я везучая и, бывало, косо смотрели: с учетом того, сколько работы набегало, получала я неплохо. Но какие-то интриги и драмы модного мира меня обошли. Я у нас все-таки была примой — и меня не пытались свергнуть. (Улыбается.)

Конечно, если б я попала в «Дом моделей» на Кузнецком мосту, говорила бы сейчас иначе. Но я в Москву и не рвалась: очень любила свою профессию и всегда чувствовала, что я на своем месте.

Возвращение на подиум спустя 30 лет

Лариса почувствовала, что теряет свое место на подиуме, когда ей исполнилось 35 лет. Тогда для так называемых «возрастных» моделей были предусмотрены другие, стандартные параметры, а Лариса оставалась высокой и тонкой. В 42 года, после рождения третьей дочери, она окончательно решила, что с этого момента будет заниматься только созданием одежды, а не ее демонстрацией. Хотя… Что значит «окончательно»? Ведь через три десятилетия Лариса снова на подиуме.

— Я всегда страшно волновалась во время показов. Наверное, то же чувствует актер перед выходом на сцену: всегда есть риск, что сегодня ты сядешь в лужу. И даже спустя столько лет этот страх никуда не ушел. Во время выходов на подиум у меня, как и раньше, от переживаний подкашиваются ноги.



На героине жакет и брюки Lakbi, футболка Favorini , сумка AlexBer



Лариса даже на пенсии умудряется одеваться безупречно. Говорит, что ее стиль тесно связан с профессией. Она всегда была рядом с красотой и модой, и этот отпечаток уже не сотрешь. Не бывает бывших манекенщиц и модельеров. Кстати, младшая дочь Ларисы тоже была моделью и работала в Милане, а сейчас она стилист.

Лариса поняла, что соскучилась по этим ощущениям колотящегося сердца и дрожащих ног, 4 года назад.

— Помню, муж читал какую-то статью и сказал: «Слушай, тут пишут, что модели твоего возраста возвращаются на подиум. Знаешь про такую американку, Мэй Маск?». И меня это так заинтересовало! Я полезла в интернет изучать вопрос. (Смеется.)

Сравнила себя с зарубежными моделями и поняла, что сравнение не в мою пользу. Если я хочу вернуться, придется поработать над собой, измениться во всем. И для начала — привести в порядок здоровье и сбросить лишний вес.





Осознала, что пока поднимала детей и растила внуков, я забыла о себе. В жизни было всякое, и к этому рубежу я пришла очень уставшей и морально истощенной. Потеряла зрение на один глаз…

Поняла, что я хочу стать другим человеком. И как только сама себе в этом призналась, в мою жизнь пришел поток нужной мне литературы. Сначала я прочитала книги Ошо, которые повлияли на мое сознание и отношение к жизни. После пришли сборники психолога Луизы Хей, которая пишет о том, как наши негативные убеждения и эмоции влияют на здоровье. Ну, а потом я прочла книгу Дайяны Стайн про основы рэйки (вид восточной медицины — Прим. редакции), суть которой проста: если хочешь перемен, помоги и исцели себя сам.

Во время этого периода переосмысления ценностей в мою жизнь пришла йога. Йога ведь с чего начинается? С головы и сердца. Занимаюсь с удовольствием, хожу на занятия осенью и зимой, а в теплый сезон мне хватает физкультуры и на даче. (Улыбается.)

Конечно, я стала выглядеть по-другому, но главное: изменилось состояние моей нервной системы, я стала гораздо здоровее психологически, ментально. На большинство ситуаций в своей жизни я стала смотреть с пониманием и покоем. Мне стало легко жить!

И я благодарна Богу, Вселенной — тут кто во что верит — за эту трансформацию. За то, что эта идея вернуться в мир моды пошла мне на пользу.



Кажется, в жизни ЦУМа с момента его открытия в 64-ом и времени, когда сюда по лестницам вбегала молодая Лариса, ничего не поменялось — время застыло. Только не мировоззрение и стиль Ларисы: они за эти годы поменялись кардинально и как никогда актуальны.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



На героине: жакет, футболка и юбка Favorini, сумка и браслет bb exclusive (Bessini)

Возвращение далось непросто. Это во время нашей съемки Лариса скачет на каблуках по лестницам ЦУМа («Пройти до эскалатора? А зачем? Я быстрее пешком поднимусь!»), а поначалу ноги подводили — сказались две перенесенные операции.

— Когда я решила вернуться на подиум, пришла к Тамаре Гончаровой, с которой была знакома много лет, и попросила: «Тамара, возьми меня к себе, научи, я должна восстановиться».

Я понимала, что сегодня требования к моделям не те, что в БССР, нужно всему учиться заново. Да и надо было снова стать на каблук, а я его уже лет 30 как не носила.

В группе моделей я, конечно, была старше всех. Но мне было, кажется, даже легче, чем остальным, потому что когда-то я уже это проходила.

Единственной трудностью оставалось дефиле на каблуках — я чувствовала себя очень неуверенно и дискомфортно. После того как ноги подвели меня во время кастинга, решила: ну, значит, не судьба. Помню, пришла к внучке и говорю: «Все, кончилась моя карьера». Внучке 20 лет, она могла оценить всю драму. (Улыбается.)

Но она посоветовала не пасовать. И чтобы поддержать, создала мой профиль в инстаграме, научила меня им пользоваться. Когда подписчики начали писать «вам нужно выкладывать больше своих фоттографий — от них идет такой позитив», внучка подсказала: «Бабушка, так ты можешь быть фотомоделью».

Я решила: а почему бы нет? Разве зря я прошла весь этот путь? Это молодым моделям все полегче дается, а мне нужно больше тренироваться, пробовать снова и снова. Я опять пошла учиться в школу красоты и моделинга — рассчитывала освоить только фотопозирование. А победила и дефиле! Спустя полгода занятий на каблуках, я пошла. И пошла уверенно.

План на будущее: быть пофигисткой и улыбаться

Не только «уверенно пошла», но и уверенно поехала! Лариса начала путешествовать: для разминки съездила в парочку йога-туров, а потом отправилась на международный конкурс красоты в Италию, где не было возрастных ограничений и она стала второй вице-миссис.

— За месяц до конкурса у меня выпали волосы — побочный эффект вируса, который перенесла незадолго до этого. Ну что ж, думаю, значит, нужно пройти и это испытание, принять себя такой. Позвонила парикмахеру и попросила постричь меня наголо — оставить 0,5 см. Конечно, когда решилась на это, было не по себе. А оказалось, что это на 100% мой образ и фишка, которая отличала меня от других участниц.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С одеждой для конкурса мне помогли: попробуй-ка с пенсии собраться на конкурс красоты. (Смеется.).

Платье для выхода в вечернем образе мне одолжила Тамара Гончарова, а подруга, которая замужем за индусом, подарила удивительной красоты сари — в нем я выходила, когда нужно было представить национальный костюм. Я-то с собой знакома не первый день, знаю типаж. И хорошо понимала, что белорусский колорит мне не подойдет. А в индийском сари я буду выглядеть так, будто ношу эту одежду всю жизнь Плечи сами собой расправляются, чувствую себя богиней…

Наверное, я чувствую себя в сари именно так, потому что искренне полюбила Индию. Помню, что на Сицилии, когда я еще была другим человеком, местная грязь и неухоженность меня просто шокировали. А к моменту приезда в Индию, с моим обновленным отношением к жизни, я приняла это. Хаос и отсуствие чистоты — это не вина страны и людей, которые в ней живут, это проблема совсем другого уровня.

Об Индии я не могу сказать ни одного плохого слова: это удивительная страна, в ней такая необычная энергетика, а народ — улыбчивый, чистый и добрый. Индусы живут намного хуже нас, но морально они лучше. Глядя на них, я понимаю, что за такими — открытыми, живыми, ищущими людьми — будущее.

После Индии я впервые вернулась домой без обычной для меня радости. Смотрела по сторонам и понимала, что оставила свое сердце там.



На героине: платье-худи Lakbi, сумка AlexBer



Дети и внуки поддерживают Ларису в том, что она делает. Она рассказывает: «Все внуки подписались на меня в соцсетях и друзей своих подписали. Они меня лайкают, и я их лайкаю! Мы всегда друг друга поддерживаем. Когда внучата видят мои фото, говорят: «Бабушка, ну, ты даешь! Просто супер!».

Лариса соглашается: ее взгляды на жизнь, манера поведения, образ всегда вызывали у окружающих много вопросов. А иногда — зависть:

— Даже когда у меня не было ничего, только из детдома вышла — злились, что я быстрее всех шью. Потом не нравилось, что мне доплачивают за примерки и демонстрацию вещей. Что все «само идет мне в руки». Когда решила рожать в 42 года — сказали, что я сумасшедшая. А теперь то же самое напишут в комментариях.

Значит, нужно хотя бы сейчас, в 72 года, выучить этот урок и принимать любой негатив со спокойным сердцем. Быть выше этого. А как иначе, если меня ждет модельная карьера? (Смеется.)

Людям, которые не хотят меня узнать получше, всегда кажется, что я белоручка — потому и выгляжу хорошо. А у меня в жизни и много труда было, и трое детей, и 15 соток земли, с которой я их кормила в 90-ых. Дочки до сих пор вспоминают, что было время, когда у нас на обед и ужин была одна только картошка во всех ее вариациях. Если задуматься, то я и не вспомню момента, когда все у нас было легко и просто. Это счастливая, но сложная жизнь.

Но людям легче себе объяснить, что их судьба сложилась не так, как хотелось бы, тем, что есть счастливчики, которым все дается просто так.

Лариса говорит об этом без обид: после того, как научилась принимать близких такими, какие они есть, понимать и не осуждать мотивы чужих людей стало проще.

— За последнее время, когда я стала меняться и снова нашла себя в любимом деле, изменились и мои отношения с мужем. Быть вместе полвека — а у нас в следующем году 50 лет совместной жизни — очень трудно. Столько претензий накапливается друг к другу, и каждый хочет отстоять свою позицию. Только в последние годы я стала принимать, что он — отдельный от меня человек, у которого могут быть совершенно другие взгляды на вещи. И когда я перестала его дергать, поучать, исправлять — он сам начал вести себя по-другому.

Бывало, приеду на дачу, увижу, что муж без меня ни домом, ни клумбами не занимался, и начинаю заводиться, аж все кипит внутри. А теперь жалко на это свою энергию тратить — пусть она лучше пойдет на что-то созидательное. Короче, я стала пофигисткой. (Улыбается.)

И что вы думаете? Муж стал внимательней ко мне и к моим просьбам, начал следить за порядком и поддерживать чистоту. Соседка по даче говорит: «Твой-то, как узнает, что ты едешь, сразу берется за дело».

Вот и весь секрет, оказывается: не надо мужчин тиранить.

Если ты ведешь себя уважительно и спокойно, человек откликается на перемены в тебе, и ему самому хочется сделать так, чтобы все у вас было хорошо. И пусть не всегда все получается так, как надо, я благодарю его хотя бы за то, что он старался.

Лариса говорит, что она готова делиться своей энергией и мировоззрением не только с близким кругом. Менять пространство вокруг себя — одна из ее целей. Но не главная:

— Мой самый важный план на ближайшее будущее: улыбаться и радоваться всему, что со мной происходит. А еще я хочу, чтобы глядя на меня, наши женщины перестали бояться старости. Мы, белоруски, не умеем себя любить, но этому можно научиться.

LADY благодарит команду проекта: Стилиста Катерину Кулеш Визажиста Алесю Волкову Администрацию Комаровского рынка и ЦУМа за помощь в организации и проведении съемки.