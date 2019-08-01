Заблудившийся в лесу в Кличевском районе мальчик найден

Источник материала: Аргументы и факты

Мальчик отправился в лес за грибами в сопровождении подруги своей матери. В какой-то момент он перестал откликаться. Самостоятельно найти парня женщина не смогла, после чего обратилась в милицию.

Инцидент произошел возле д. Дубна Кличевского района.

К поискам подключились сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.