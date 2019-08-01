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Заблудившийся в лесу в Кличевском районе мальчик найден

02.08.2019 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Заблудившийся в лесу в Кличевском районе мальчик найден
Фото из открытых источников

Мальчик отправился в лес за грибами в сопровождении подруги своей матери. В какой-то момент он перестал откликаться. Самостоятельно найти парня женщина не смогла, после чего обратилась в милицию. 

Инцидент произошел возле д. Дубна Кличевского района. 

К поискам подключились сотрудники Кличевского РОВД и спасатели. 

Вчера стало известно о том, что в дежурную часть Кличевского РОВД позвонил житель д. Суша, который сообщил, что его 15-летний сын с приятелем встретили мальчика в деревне, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. Ребенок найден, с ним все в порядке. 

Заблудившийся в лесу в Кличевском районе мальчик найден
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