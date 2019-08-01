Заблудившийся в лесу в Кличевском районе мальчик найден

Мальчик отправился в лес за грибами в сопровождении подруги своей матери. В какой-то момент он перестал откликаться. Самостоятельно найти парня женщина не смогла, после чего обратилась в милицию.
Инцидент произошел возле д. Дубна Кличевского района.
К поискам подключились сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.
Вчера стало известно о том, что в дежурную часть Кличевского РОВД позвонил житель д. Суша, который сообщил, что его 15-летний сын с приятелем встретили мальчика в деревне, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. Ребенок найден, с ним все в порядке.