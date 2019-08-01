Лукашенко выделил деньги на отдых в «Зубренке» китайских детей

Источник материала: Ежедневник





Беларусь организует отдых и оздоровление в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» для 92 детей из Китая, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

На эти цели из резервного фонда президента Республики Беларусь выделяется около 387 тыс. руб. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

Средства выделены в рамках реализации меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая.

Традиционно в программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра "Зубренок" и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.

Взаимное приглашение детей будет способствовать существенному углублению сотрудничества стран в социально-гуманитарной сфере. Это станет еще одним значимым мероприятием в рамках Года образования Беларуси в Китае.

