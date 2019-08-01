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Apple обещает запретить слушать нас через Siri

02.08.2019 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple приостановила программу контроля качества Siri, при которой сторонние компании прослушивают запросы пользователей к голосовому помощнику. Об этом сообщил The Verge со ссылкой на заявление компании, пишет TJournal.


Представитель Apple заявил, что подрядчики прослушивали меньше 1% от голосовых запросов, а сами записи длились несколько секунд. Специалисты не имели доступа к информации об Apple ID пользователя, чей запрос прослушивали. Они оценивали, запустили Siri ли намеренно или по ошибке, и следили, уместно ли помощник отвечал на заданные вопросы.

В Apple также отметили, что пересмотрят программу контроля качества Siri. Компания пообещала выпустить обновление, которое позволит пользователям самим выбирать, хотят они отправлять запросы на проверку или нет.

В конце июля 2019 года один из подрядчиков рассказал Guardian, что к сотрудникам часто попадают записи с конфиденциальной медицинской информацией, данными о наркоторговле, а также записи занимающихся сексом пар.

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Ранее один из подрядчиков сообщил, что к сотрудникам попадают записи занимающихся сексом пар.
 
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