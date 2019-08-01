В субботу «Рок за бобров»: что поменяется в дорожном движении под Минском

Источник материала: Tut.by

Завтра под Минском, на аэродроме «Боровая» пройдет традиционный фестиваль «Рок за бобров» . ГАИ Минской области рассказало , что в связи с этим изменится на близлежащих дорогах.



Фото с сайта УВД Минского облисполкома

Главные изменения такие:

будет ограничена скорость движения до 50 км/ч на автодороге «Колодищи-Заславль» вблизи проведения фестиваля.

запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обочинах автодорог М-3 «Минск-Витебск» и «Колодищи-Заславль».

въезд транспортных средств на парковку будет осуществляться с автодороги «Колодищи-Заславль» вблизи п.Валерьяново. Основной выезд с парковки будет проходить по местному проезду через стадион «Заря» в направление МКАД. В случае необходимости дополнительный выезд возможен через автодорогу «Колодищи-Заславль».

— Лучшим решением для участников фестиваля будет воспользоваться услугами общественного транспорта, — уточняют в ГАИ Минской области.