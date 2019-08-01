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В субботу «Рок за бобров»: что поменяется в дорожном движении под Минском
Источник материала: Tut.by
Завтра под Минском, на аэродроме «Боровая» пройдет традиционный
Главные изменения такие:
— Лучшим решением для участников фестиваля будет воспользоваться услугами общественного транспорта, — уточняют в ГАИ Минской области.
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Лучшим решением для участников фестиваля будет воспользоваться услугами общественного транспорта, - говорят в ГАИ.
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