ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу «Рок за бобров»: что поменяется в дорожном движении под Минском

02.08.2019 09:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завтра под Минском, на аэродроме «Боровая» пройдет традиционный фестиваль «Рок за бобров». ГАИ Минской области рассказало, что в связи с этим изменится на близлежащих дорогах.


Фото с сайта УВД Минского облисполкома

Главные изменения такие:

  • будет ограничена скорость движения до 50 км/ч на автодороге «Колодищи-Заславль» вблизи проведения фестиваля.
  • запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обочинах автодорог М-3 «Минск-Витебск» и «Колодищи-Заславль».
  • въезд транспортных средств на парковку будет осуществляться с автодороги «Колодищи-Заславль» вблизи п.Валерьяново. Основной выезд с парковки будет проходить по местному проезду через стадион «Заря» в направление МКАД. В случае необходимости дополнительный выезд возможен через автодорогу «Колодищи-Заславль».

— Лучшим решением для участников фестиваля будет воспользоваться услугами общественного транспорта, — уточняют в ГАИ Минской области.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим решением для участников фестиваля будет воспользоваться услугами общественного транспорта, - говорят в ГАИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестские десантники в честь праздника организуют памятный забег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика