Профилактика совершения хулиганств

Источник материала: Пинский Вестник

За истекший период 2019 года на территории города Пинска зарегистрировано 17 преступлений, квалифицируемых статьей 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь как хулиганство. Стоит отметить, что 11 из них были совершены гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Хулиганство является одним из наиболее распространенных преступлений против общественного порядка и общественной нравственности, нередко способствующих совершению более тяжких преступлений.

Ответственность за хулиганство квалифицируется статьей 339 уголовного кодекса Республики Беларусь и делится на 3 вида: простое, злостное и особо злостное хулиганство.

К простому хулиганству относятся умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. Преступник может быть наказан общественными работами, штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения, будет квалифицироваться как злостное и наказывается арестом, ограничением свободы или лишением до шести лет.

Действия, совершенные с применением оружия, других предметов используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, будут квалифицироваться как особо злостное хулиганство и наказываются ограничением или лишением свободы до 10 лет.

Уголовная ответственность за хулиганство также как и административная ответственность за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) наступает с 14 лет. Отличие мелкого хулиганства от уголовного заключается в степени общественной опасности совершаемого деяния.

Правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвой хулиганов, необходимо придерживаться ряда правил:

• маршруты прогулок строить таким образом, чтобы они проходили мимо традиционных мест сбора молодежных группировок;

• избегать контакта с незнакомыми лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения;

• если незнакомые люди начинают к Вам приставать, оставайтесь спокойным и хладнокровным, не провоцируйте и не употребляйте выражений, которые могут быть восприняты как оскорбление;

• отдыхая в общественных местах, выбирайте участки (скамейки), расположенные на открытом, осматриваемом пространстве;

• воздерживайтесь от совместного распития спиртных напитков с незнакомцами;

• если на вас напали, старайтесь шумом, криком привлечь внимание прохожих;

• старайтесь посещать места с отлаженной работой службы безопасности. Как правило, увеселительные заведения дорожат собственной репутацией, чтобы позволить посетителям хулиганские выходки;

• не стоит выходить со злоумышленниками в укромное место «для разговора». Нередки случаи, когда аргументом становится холодное оружие в руках взвинченного незнакомца.





Дмитрий КОРОВЯКОВСКИЙ,

начальник отдела внутренних дел горисполкома