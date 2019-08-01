ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свидетели истории

02.08.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Свидетели истории

1 августа 1914 года (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну России. Это стало точкой, которая в буквальном смысле перевернула ход истории, повлияла на экономику, географию Европы и политический строй многих стран.
Белорусские губернии, входившие тогда в состав российской империи, являлись одним из главных театров военных действий. Свыше 800 тысяч наших соотечественников были мобилизованы. Они в полной мере испытали на себе тяготы и лишения окопной жизни, а примерно каждый восьмой из них погиб на фронтах в составе Российской имперской армии.

Информацию об участии в великой войне дубровенцев и работе по увековечению их памяти предоставил редакции один из составителей районной книги-хроники «Память», ветеран Вооруженных сил Алексей Яковлевич Гаврутиков.
Запасники-белорусы по мобилизации пополнили по штатам военного времени подразделения военных корпусов, дислоцировавшихся на территории Беларуси. Кроме того, было сформировано 5 пехотных полков, которым были присвоены номера и звания белорусских городов. В Могилеве был сформирован 303 пехотный Сенненский полк, в который влились многие дубровенцы. Полк состоял из четырех батальонов, а батальон — из четырех рот. Полк насчитывал в своих рядах 4000 человек. За годы этой войны с учетом потерь через полк прошло 10000 воинов.
Занятия по боевой подготовке начались на третий день мобилизации проводились ежедневно по расписанию (приемы с оружием, караульная служба). На седьмой день наряду с боевой подготовкой, начали собираться в поход. В полк поступило 165 лошадей.
14 августа ночью отправились эшелоном и через трое суток прибыли на станцию Гродно, а затем в основном пешим порядком в направлении Восточной Пруссии по маршруту Гродно-Курьяны, Августов-Бекхейм. За 7 дней проделали 180 километров и заняли позиции.
Активно действовала вражеская разведка с аэро¬планов. 5 сентября поступила телеграмма о передвижении крупных сил противника.

В ночь с 7 на 8 сентября противник развернул широкое наступление по всему фронту. К этому времени были окружены и уничтожены 2 корпуса 2-ой армии Самсонова, а сам генерал, не желая попасть в плен, застрелился.
В ходе активных военных операций 1914 года на полях Польши, Галиции и Восточной Пруссии полегла кадровая русская армия. Убыль пришлось пополнять за счет недостаточно обученного контингента, что не могло не сказаться на результатах дальнейших боевых действий, моральном духе и потерях личного состава войск.

Но русская армия не только в первые дни, но и в ходе всей военной кампании проявила себя достойно, вписала еще одну страницу в героическое прошлое нашего народа. К сожалению, только через столетие мы узнаем имена воинов-героев и можем гордиться их подвигами во славу Отечества.

В 2018 году через интернет А.Я.Гаврутикову удалось уста¬новить имена 324 дубровенцев: погибших, умерших от ран, лечившихся в госпиталях, пропавших без вести или попавших в плен в годы I мировой войны (см. «ДП» 14.11.-05.12.2018 г.).
Он отмечает, что сайт «I мировая война — списки награжденных» постоянно пополняется новыми именами.
— За последнее время я нашел сведения о четырех георгиевских кавалерах и полутора тысячах воинах Дубровенской, Баевской и Сватошицкой волостей Горецкого уезда, а также Высоцкой волости Оршанского уезда Могилевской губернии.
Впереди работа над списками воинов Холбнянской волости Горецкого уезда и Новотухинской волости Оршанского уезда (более 1000 человек), — рассказывает Алексей Гаврутиков. — Сложнее с установление имен воинов-дубровенцев, вернувшихся с Первой мировой невредимыми.
Полковые списки есть, но во многих указаны только губерния и уезд без населенных пунктов. Причем фамилии во многих случаях искажены. Найти в списках среди многих тысяч воинов своих предков могут только родственники. Надо только покопаться в родословной, проявить инициативу и преодолеть равнодушие к памяти о фронтовиках. Они заслужили этой памяти, — уверен ветеран Вооруженных Сил.
Он приглашает дубровенцев включиться в эту работу, а по вопросам получения сведений об установленных именах участников I мировой войны можно обратиться в райсовет ветеранов лично или по телефону 5-14-38.

Елена КОРСАКОВА.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа 1914 года (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну России. Это стало точкой, которая в буквальном смысле
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика