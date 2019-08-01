Свидетели истории

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





1 августа 1914 года (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну России. Это стало точкой, которая в буквальном смысле перевернула ход истории, повлияла на экономику, географию Европы и политический строй многих стран.

Белорусские губернии, входившие тогда в состав российской империи, являлись одним из главных театров военных действий. Свыше 800 тысяч наших соотечественников были мобилизованы. Они в полной мере испытали на себе тяготы и лишения окопной жизни, а примерно каждый восьмой из них погиб на фронтах в составе Российской имперской армии.

Информацию об участии в великой войне дубровенцев и работе по увековечению их памяти предоставил редакции один из составителей районной книги-хроники «Память», ветеран Вооруженных сил Алексей Яковлевич Гаврутиков.

Запасники-белорусы по мобилизации пополнили по штатам военного времени подразделения военных корпусов, дислоцировавшихся на территории Беларуси. Кроме того, было сформировано 5 пехотных полков, которым были присвоены номера и звания белорусских городов. В Могилеве был сформирован 303 пехотный Сенненский полк, в который влились многие дубровенцы. Полк состоял из четырех батальонов, а батальон — из четырех рот. Полк насчитывал в своих рядах 4000 человек. За годы этой войны с учетом потерь через полк прошло 10000 воинов.

Занятия по боевой подготовке начались на третий день мобилизации проводились ежедневно по расписанию (приемы с оружием, караульная служба). На седьмой день наряду с боевой подготовкой, начали собираться в поход. В полк поступило 165 лошадей.

14 августа ночью отправились эшелоном и через трое суток прибыли на станцию Гродно, а затем в основном пешим порядком в направлении Восточной Пруссии по маршруту Гродно-Курьяны, Августов-Бекхейм. За 7 дней проделали 180 километров и заняли позиции.

Активно действовала вражеская разведка с аэро¬планов. 5 сентября поступила телеграмма о передвижении крупных сил противника.

В ночь с 7 на 8 сентября противник развернул широкое наступление по всему фронту. К этому времени были окружены и уничтожены 2 корпуса 2-ой армии Самсонова, а сам генерал, не желая попасть в плен, застрелился.

В ходе активных военных операций 1914 года на полях Польши, Галиции и Восточной Пруссии полегла кадровая русская армия. Убыль пришлось пополнять за счет недостаточно обученного контингента, что не могло не сказаться на результатах дальнейших боевых действий, моральном духе и потерях личного состава войск.

Но русская армия не только в первые дни, но и в ходе всей военной кампании проявила себя достойно, вписала еще одну страницу в героическое прошлое нашего народа. К сожалению, только через столетие мы узнаем имена воинов-героев и можем гордиться их подвигами во славу Отечества.

В 2018 году через интернет А.Я.Гаврутикову удалось уста¬новить имена 324 дубровенцев: погибших, умерших от ран, лечившихся в госпиталях, пропавших без вести или попавших в плен в годы I мировой войны (см. «ДП» 14.11.-05.12.2018 г.).

Он отмечает, что сайт «I мировая война — списки награжденных» постоянно пополняется новыми именами.

— За последнее время я нашел сведения о четырех георгиевских кавалерах и полутора тысячах воинах Дубровенской, Баевской и Сватошицкой волостей Горецкого уезда, а также Высоцкой волости Оршанского уезда Могилевской губернии.

Впереди работа над списками воинов Холбнянской волости Горецкого уезда и Новотухинской волости Оршанского уезда (более 1000 человек), — рассказывает Алексей Гаврутиков. — Сложнее с установление имен воинов-дубровенцев, вернувшихся с Первой мировой невредимыми.

Полковые списки есть, но во многих указаны только губерния и уезд без населенных пунктов. Причем фамилии во многих случаях искажены. Найти в списках среди многих тысяч воинов своих предков могут только родственники. Надо только покопаться в родословной, проявить инициативу и преодолеть равнодушие к памяти о фронтовиках. Они заслужили этой памяти, — уверен ветеран Вооруженных Сил.

Он приглашает дубровенцев включиться в эту работу, а по вопросам получения сведений об установленных именах участников I мировой войны можно обратиться в райсовет ветеранов лично или по телефону 5-14-38.

Елена КОРСАКОВА.