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Отдел охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД информирует

02.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Отдел охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД информирует

В связи с увеличением количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, в период с 29 июля по 3 августа 2019 года на территории республики проводится основной этап специального комплексного мероприятия «Быт».  Целями и задачами СКМ являются: комплексное применение мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье; повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и вовлечение граждан для оказания им содействия при реализации профилактических мероприятий по предупреждению насилия в семье.

 
 
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В связи с увеличением количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, в...
 
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