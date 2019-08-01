Отдел охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД информирует

Источник материала: Вороновская газета





В связи с увеличением количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, в период с 29 июля по 3 августа 2019 года на территории республики проводится основной этап специального комплексного мероприятия «Быт». Целями и задачами СКМ являются: комплексное применение мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье; повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и вовлечение граждан для оказания им содействия при реализации профилактических мероприятий по предупреждению насилия в семье.