В Мостовском районе уничтожено более 70 килограммов конопли

Источник материала: Вороновская газета





— Правоохранителями района в ходе проведения СП «Мак» уничтожено более 70 килограммов конопли. Дурманящая трава произрастала вблизи очистных водоемов одного из местных предприятий на площади порядка 0,3 гектара,— сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Были проведены оперативные мероприятия, по результатам которых удалось установить, что обнаруженная конопля является дикорастущей и никто из наркоманов ее не заготавливает.

Вместе с тем сам факт наличия ее произрастания в перспективе мог заинтересовать соответствующий контингент со всеми вытекающими последствиями.

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