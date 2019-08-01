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В Мостовском районе уничтожено более 70 килограммов конопли

02.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Мостовском районе уничтожено более 70 килограммов конопли

— Правоохранителями района в ходе проведения СП «Мак» уничтожено более 70 килограммов конопли. Дурманящая трава произрастала вблизи очистных водоемов одного из местных предприятий на площади порядка 0,3 гектара,— сообщили в УВД Гродненского облисполкома. 

Были проведены оперативные мероприятия, по результатам которых удалось установить, что обнаруженная конопля является дикорастущей и никто из наркоманов ее не заготавливает. 

Вместе с тем сам факт наличия ее произрастания в перспективе мог заинтересовать соответствующий контингент со всеми вытекающими последствиями.

https://grodnonews.by/

 
 
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— Правоохранителями района в ходе проведения СП «Мак» уничтожено более 70 килограммов конопли. Дурманящая трава произрастала вблизи очистных водоемов одного из...
 
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