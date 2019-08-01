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Берестовицкий район первым в Гродненской области отметит «Дажынкі»

02.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Берестовицкий район первым в Гродненской области отметит «Дажынкі»

Районный праздник «Дажынкі» по случаю завершения уборки зерновых пройдет 3 августа в Большой Берестовице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Берестовицком райисполкоме.

Район традиционно одним из первых в регионе завершает уборочную кампанию. Яркое празднование «Дажынак» стало одной из традиций Берестовицкого района. Гуляния начнутся утром и продлятся до позднего вечера.

«Откроется праздник шествием участников уборочной кампании. Лучших работников будут чествовать на сцене летнего амфитеатра в парке. На протяжении всего дня будут работать аниматоры, торговые ряды, аттракционы. Запланирован и концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой», — рассказали в райисполкоме.

Кстати, участников и гостей праздника приглашают на дегустацию дожиночного каравая. Испекут его из муки зерна нового урожая.

Сейчас уборочная в районе на финишной прямой. Многие из хозяйств завершили жатву. Результаты хорошие, урожай выше прошлогоднего. Валовой сбор зерна в Берестовицком районе планируется на уровне в 63 тыс. т. Для сравнения в прошлом году было собрано около 43 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила около 45 ц/га, что на 12 ц/га выше, чем в 2018-м. В лидерах по урожайности находятся КСУП «Воронецкий» (свыше 62 ц/га), РУСП «Массоляны» (около 62 ц/га), РУСП «Олекшицы» (54,5 ц/га).

https://www.belta.by/

 
 
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Районный праздник «Дажынкі» по случаю завершения уборки зерновых пройдет 3 августа в Большой Берестовице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Берестовицком...
 
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