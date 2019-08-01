Самый титулованный футболист планеты нашел работу

Источник материала: Tut.by

Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» 36-летний Дани Алвес вернулся на родину. Бразилец подписал контракт с «Сан-Паулу», действующий до декабря 2022 года. В «Сан-Паулу» Алвес пришел свободным агентом, и до этого он смешил всех в своем Instagram тем, что якобы не может найти работу и пробуется в разных амплуа.

С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».

Напомним, этим летом Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере. Он дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций. Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с «Барселоной», 2 чемпионских титула в Лиге 1 с «ПСЖ» и один в Серии А с «Ювентусом». Кроме того, Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).

Несколько дней назад, учитывая свой статус свободного агента, Дани Алвес пошутил в Instagram о том, что ищет работу, показав себя в роли смотрителя музея, таксиста, спасателя на пляже, фермера и продавца на кассе. Теперь, на новом месте, ему не придется этим заниматься.











