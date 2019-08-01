«Прямые телефонные линии» в августе проведут сотрудники Кировского РОЧС

Источник материала: Кировец





3, 10, 17, 24 и 31 августа 2019 года в районном отделе по чрезвычайным ситуациям с 09.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде и на объектах хозяйствования.

На ваши вопросы по телефону: (8-02237) 78-6-60 квалифицированно ответят:

3 августа – начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ;

10 августа – первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;

17 августа – заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;

24 августа – начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ;

31 августа – заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ.