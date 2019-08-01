Беспилотник на солнечной энергии совершил первый полет в Китае

Источник материала: Новости Хотимска

Инженеры из Поднебесной разработали беспилотный аппарат, который летает на энергии Солнца, сообщает агентство Синьхуа.

Разработка получила название «Моцзы-2» и поднялась в воздух в аэропорту уезда Дэцин в Восточном Китае. Полет прошел успешно.

Беспилотник работает исключительно при помощи солнечных батарей, встроенных в крылья, размах которых более 15 метров. Он может подняться на высоту до 8000 метров и, при небольшой скорости, способен провести в воздухе 12 часов.

В Китае намерены использовать новую разработку в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также для связи и рекогносцировки. Кроме этого, беспилотник на солнечной энергии «Моцзы-2» имеет и военный потенциал.