|
Беспилотник на солнечной энергии совершил первый полет в Китае
02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Инженеры из Поднебесной разработали беспилотный аппарат, который летает на энергии Солнца, сообщает агентство Синьхуа.
Разработка получила название «Моцзы-2» и поднялась в воздух в аэропорту уезда Дэцин в Восточном Китае. Полет прошел успешно.
Беспилотник работает исключительно при помощи солнечных батарей, встроенных в крылья, размах которых более 15 метров. Он может подняться на высоту до 8000 метров и, при небольшой скорости, способен провести в воздухе 12 часов.
В Китае намерены использовать новую разработку в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также для связи и рекогносцировки. Кроме этого, беспилотник на солнечной энергии «Моцзы-2» имеет и военный потенциал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инженеры из Поднебесной разработали беспилотный аппарат, который летает на энергии Солнца, сообщает агентство Синьхуа. Разработка получила название «Моцзы-2»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)