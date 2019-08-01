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В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону

02.08.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону
УВД Гродненского облисполкома

Парень решил прокатиться на грузовике. В замке зажигания остался ключ, а двери были открыты.

Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на МАЗе, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Покатавшись, молодой человек бросил грузовик в технически исправном состоянии.

На следующий день владелец автомобиля увидел, что его техника за ночь сменила локацию. Он обратился в милицию. Правоохранители установили картину произошедшего, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон». 

В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону
В Гомеле угонщиков задержали через 15 минут после обращения
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Теги: Гомель
 
 
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Около 9 часов вечера парень 1999 года рождения находился на территории бывшей школы в деревне Морино. Там же местный предприниматель ставит свою технику, в том числе...
 
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