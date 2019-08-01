В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону

Парень решил прокатиться на грузовике. В замке зажигания остался ключ, а двери были открыты.
Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на МАЗе, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Покатавшись, молодой человек бросил грузовик в технически исправном состоянии.
На следующий день владелец автомобиля увидел, что его техника за ночь сменила локацию. Он обратился в милицию. Правоохранители установили картину произошедшего, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон».