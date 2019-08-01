В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону

Источник материала: Аргументы и факты

Парень решил прокатиться на грузовике. В замке зажигания остался ключ, а двери были открыты.

Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на МАЗе, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Покатавшись, молодой человек бросил грузовик в технически исправном состоянии.