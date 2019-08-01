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Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации
02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Соглашение между правительствами Беларуси и Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации подписали сегодня в Минске вице-премьеры двух государств Владимир Дворник и Элёр Ганиев, передает корреспондент БЕЛТА.
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Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации
Соглашение между правительствами Беларуси и Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации подписали сегодня в Минске вице-премьеры двух...
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