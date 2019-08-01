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Крупная авария в Ставропольском крае: 5 человек погибли, 19 пострадали

02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Пять человек погибли и 19 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на Ставрополье (Россия). Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло сегодня около 02.30 на 420-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь в Апанасенковском районе Ставропольского края России. Водитель автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Renault.

«В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 — госпитализированы. Из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии», — написал Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. В пресс-службе главы региона в свою очередь отметили, что четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

По данным Госавтоинспекции, до совершения ДТП автобус был остановлен на стационарном посту во время операции «Сон за рулем». Во время остановки с водителем автобуса провели профилактическую беседу. Как пояснили в управлении ГИБДД, инспекторы, остановившие автобус, отметили, что водитель очень спешил и торопился продолжить следование по маршруту. Среди причин аварии рассматриваются усталость или возможные проблемы со здоровьем у водителя автобуса.

Автодорога Астрахань — Элиста — Ставрополь проходит по территориям Ставропольского края, Калмыкии и Астраханской области.

 
 
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Пять человек погибли и 19 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на Ставрополье (Россия). Об этом сообщил губернатор...
 
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