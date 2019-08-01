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От молочных комплексов до IT-проектов — какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном
02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
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От молочных комплексов до IT-проектов — какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном
Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
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