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От молочных комплексов до IT-проектов — какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном

02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
 
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