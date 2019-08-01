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В России посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука

02.08.2019 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская организация «Роскачество» рекомендовало пользователям заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках, назвав это «правилом цифровой гигиены».


Фото: depositphotos.com

Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB, заявил: оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.

«Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить — чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать „цифровую гигиену“, например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере», — добавил Антон.

Вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов полагает, что заклейка камеры и микрофона ноутбука может спасти от неудобных ситуаций вроде передачи видео во время конференций или звонков через интернет, когда собеседник к этому не готов. Эксперты также советуют следить, к каким функциям просят доступ приложения на вашем устройстве, хотя даже это не сможет обеспечить конфиденциальность на 100%.

«Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако, многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома. Если есть возможность избежать неприятностей таким легким способом, как заклейка камеры и микрофона, то лучше им воспользоваться», — отметили представители организации.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил „цифровой гигиены“. Это как закон, который необходимо соблюдать, и незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности», — подытожил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

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«Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако, многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома».
 
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