Турниры, средневековые танцы и огненные шоу ожидают гостей рыцарского феста в Мстиславле

Источник материала: Интерфакс

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест" пройдет 2-4 августа в Мстиславле, сообщает сайт Могилевского облисполкома.

"Гостей праздника ожидают как яркие мероприятия прошедших сезонов, так и совершенно новые", - приводятся в сообщении слова представителей отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома.

На праздник в город над Вихрой приедут музыкальные и танцевальные коллективы, народные умельцы, клубы исторической реконструкции из Беларуси, России и Украины.

Рыцарский блок будет насыщен всевозможными развлечениями. На Замковой горе гости феста смогут стать свидетелями зрелищных турниров, баталий лучников, тактических бугуртов "Захват знамени", "Охрана короля", массовых сражений, театрализованного штурма замка.

Конные представления и забавы организуют участники минского конно-исторического клуба "Золотая шпора". Маневры ХVII века и трюковое шоу продемонстрирует зрителям клуб "Шотландская пехота" из Молодечно. Коллектив "1410" предложит мастер-классы по средневековым танцам. Атмосферу праздника поддержат концерты фолк-групп "Стары Ольса", Hardwood, FRAM, музыкальные коллективы "Літы Талер", "Адамант", а также средневековая дискотека. Запланировано огненное фэнтези и фаер-шоу.

Средневековые забавы для детворы проведет Мстиславская детская школа искусств имени Н.Н.Чуркина. Здесь ребятам предложат посетить мастер-классы по средневековым танцам. Дамы и кавалеры смогут принять участие в конкурсах, оценить тяжесть ратного труда, примерить доспехи. На местной пожарной каланче детей ожидает квест-игра, а в районном центре культуры и народного творчества - просмотр полнокупольных сферических фильмов.

Не обойдется без традиционных экскурсий. Организаторы предложат посетить раскоп древнего городища на Замковой горе. В Кармелитском костеле Успения Божьей Матери можно будет познакомиться с последним на востоке Европы памятником виленского барокко, увидеть около 20 фресок, отражающих не только религиозные, но и светские сюжеты, подняться на одну из башен, с которой открывается панорама старого города.

Говоря о выставках, организаторы подчеркнули их колоритность. Кому-то будет любопытно увидеть авторские изделия художественной ковки Сергея Кудикова, средневековые орудия пыток, холодное оружие Западной Европы XV-XVII веков, другим - экспозицию "Страницы истории пожарной службы".

Вкусным и щедрым на угощения будет кулинарный блок. На форпостах города специалисты местной центральной библиотеки в средневековых костюмах будут встречать зрителей прохладительными напитками, белорусскими яствами. На улице Юрченко откроется таверна "Табард", где под этническую музыку любители экспериментов смогут ознакомиться с кухней "Темных веков". В кормче на замковой горе предложат блюда средневековой кухни, а на специальных подворьях угостят напитками, приготовленными по древним рецептам.

"Рыцарский фест. Мстиславль-2019" начнется 2 августа в 12.00, а завершится ночью 4 августа. Торжественное открытие фестиваля с шествием и представлением участников форума состоится 3 августа в 10.00 на площади Петра Мстиславца.

Для размещения гостей фестиваля организован палаточный городок на территории средней школы №2. Администрация обеспечит размещение биотуалетов, бесперебойную подачу воды, охраняемую стоянку, освещение.

Организаторами праздника выступают Мстиславский районный исполнительный комитет и Централизованная клубная система Мстиславского района.