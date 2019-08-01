«Дикая Клара»: газонокосилка с мотором от Cadillac Escalade смогла разогнаться до 202,88 км/ч

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь — «гоночная», так сказать, версия садового трактора Husqvarna TC 130, которая была построена в России. Ее создателям явно не давала покоя попавшая в Книгу рекордов Гиннесса газонокосилка Honda Mean Mower.





Газонокосилка, получившая прозвище Wild Clara, была собрана в конце прошлого года, однако рекордный заезд удалось провести только этим летом. В проекте приняли участие специалисты тюнинг-ателье Masters Custom Work, а базой для «Клары» послужил серийный садовый трактор Husqvarna TC 130 — его оснастили самодельной трубчатой рамой, 2-скоростной гоночной трансмиссией Powerglide, тормозами Summit Racing, 6,2-литровым мотором V8 от Cadillac Escalade мощностью 400 лошадиных сил и 15-дюймовыми дисками American Racing с шинами Pirelli размерности 345/35. При этом способность косить траву переделанная газонокосилка не утратила — это было одним из необходимых условий для признания рекорда.

Он был зафиксирован представителем «Книги рекордов России» во время заезда газонокосилки на Дмитровском полигоне «НАМИ» в Московской области — российская гонщица Яна Холодковская смогла разогнать «Дикую Клару» до 202,88 км/ч!

В официальном реестре рекордов появилась запись «Самая быстрая газонокосилка в России», хотя формально Wild Clara можно считать и самой быстрой газонокосилкой в мире, ведь та же Mean Mower в 2014 году смогла развить «всего» 187,6 км/ч. Впрочем, в Honda говорят, что обновленный вариант Mean Mower способен развить 241 км/ч, однако официального подтверждения этому пока нет.