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Ягодный сезон

02.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Ягодный сезон

В 2019 году в Витебской области сбор брусники начнется с 12 августа, клюкву можно будет собирать с 4 сентября. Согласно Постановлению Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 12 марта 2019 года № 8 «О сборе дикорастущих ягод».

ИНСТРУКЦИЯ о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде

  1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к способам и приспособлениям для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде.
  2. Действие настоящей Инструкции распространяется на земли лесного фонда с учетом запретов и ограничений, действующих в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Республики Беларусь.
  3. Сбор ягод осуществляется в состоянии их зрелости вручную и (или) с использованием ручных приспособлений в установленные сроки.
  4. Сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу-вверх.
  5. При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега.
  6. При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов клюквы.
  7. Приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.
  8. Нарушение требований настоящей Инструкции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

До недавнего времени использование различных приспособлений для сбора дикорастущих ягод являлось незаконным, поскольку не было четко установленных требований, но с внесением изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь и принятием Постановления данный пробел устранен. Данные требования были разработаны, чтобы не допустить повреждения частей побегов дикорастущих растений. А требования к материалам ручных комбайнов установлены исходя из опыта других стран, а также возможностей производителей данных «помощников». Кроме того, рекомендуется вести сбор только зрелых лесных даров в период их массового созревания в сухую погоду, после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев.

Вместе с тем, следует отметить, что в пожароопасный период решениями местных исполнительных и распорядительных органов могут вводиться запреты или ограничения на посещение лесов. Данная мера носит временный характер и направлена на сохранение здоровья, имущества граждан, а также лесного фонда. Узнать актуальную информацию о введении запретов на посещение лесов можно с помощью специальной интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в разделе «Правила поведения в лесу» или сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

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