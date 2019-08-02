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Ягодный сезон
02.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В 2019 году в Витебской области сбор брусники начнется с 12 августа, клюкву можно будет собирать с 4 сентября. Согласно Постановлению Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 12 марта 2019 года № 8 «О сборе дикорастущих ягод».
ИНСТРУКЦИЯ о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде
До недавнего времени использование различных приспособлений для сбора дикорастущих ягод являлось незаконным, поскольку не было четко установленных требований, но с внесением изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь и принятием Постановления данный пробел устранен. Данные требования были разработаны, чтобы не допустить повреждения частей побегов дикорастущих растений. А требования к материалам ручных комбайнов установлены исходя из опыта других стран, а также возможностей производителей данных «помощников». Кроме того, рекомендуется вести сбор только зрелых лесных даров в период их массового созревания в сухую погоду, после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев.
Вместе с тем, следует отметить, что в пожароопасный период решениями местных исполнительных и распорядительных органов могут вводиться запреты или ограничения на посещение лесов. Данная мера носит временный характер и направлена на сохранение здоровья, имущества граждан, а также лесного фонда. Узнать актуальную информацию о введении запретов на посещение лесов можно с помощью специальной интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в разделе «Правила поведения в лесу» или сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
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