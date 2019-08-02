30 августа-1 сентября в Полоцке состоится Международный фестиваль «На пути из варяг в греки»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Значительное место в истории Полоцкого края принадлежит Западной Двине – древнейшей транспортной артерии. Вплоть до начала XX века через разветвлённую сеть водных путей сообщения регион был включен в общеевропейскую экономическую систему, являлся полноправным участником межкультурного взаимодействия.

Средневековый Полоцк оживет 30 августа – 1 сентября 2019 года. В эти дни в Полоцке в рамках проекта международной техни-ческой помощи ENI-LLB-1-108 «Повышение конкурентоспособности и устойчивости туризма в сфере культуры, содействие сохранению, доступности и развитию нематериального культурного и исторического наследия в Латвии, Литве и Беларуси» Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. пройдет Международный фестиваль «На пути из варяг в греки».

Как и столетия назад, в город над Двиной съедутся гости из разных стран: Литвы, Латвии, России, Украины, Беларуси. Жители и гости окунутся в атмосферу средневекового Полоцка: оживленная ярмарка, искусная работа мастеров ремесленной слободы, выступ-ления уличных актеров, мастер-классы. Участники фестиваля представят различные этапы развития европейской средневековой моды.

Что и как готовили наши предки, какие блюда были повсе-дневными, а какие готовили на пышных пирах – все это узнаете в процессе кулинарного конкурса-дегустации.

Самых маленьких гостей праздника приглашает интерактивная детская площадка со стародавними развлечениями и забавами, настольными играми, аттракционами, батлейкой.

Западная Двина станет ареной сражений воинов на кораблях-драккарах. Как менялся город на протяжении истории, можно будет увидеть во время 3D-светового шоу «Древний Полоцк».