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Адвокаты окажут правовую поддержку призывникам по вопросам воинской службы

02.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Адвокаты окажут правовую поддержку призывникам по вопросам воинской службы

Договоренность об этом достигнута между Министерством обороны и Белорусской республиканской коллегией адвокатов.

В частности, принято решение о том, что адвокаты окажут правовую помощь в работе призывных комиссий, а также самим призывникам. «Наша главная цель – разъяснить людям необходимость исполнения закона по вопросам воинской службы, оградить их от возможных ошибок и незаконных действий», – отметил в комментарии к договоренности БелТА председатель БРКА Виктор Чайчиц.

В последнее время в Беларуси появилось немало лжеюристов, готовых оказать так называемую помощь лицам призывного возраста в получении отсрочки от службы в армии или в том, чтобы вовсе службы избежать. Чаще всего предлагаются незаконные способы, за которые впоследствии придется нести ответственность самому призывнику. Адвокаты объяснят людям, в каких случаях отсрочка законна и какие последствия могут наступить в случае нарушения закона.

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