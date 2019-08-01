КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает, что 14 августа с 8.00 до 20.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Козьи горы» будет отключено холодное водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь и д. Пекари.
|
14 августа будет отключено холодное водоснабжение в Волковыске, Ятвези и Пекарях
02.08.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает, что 14 августа с 8.00 до 20.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Козьи горы» будет отключено холодное водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь и д. Пекари.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает, что 14 августа с 8.00 до 20.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)