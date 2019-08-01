КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает, что 14 августа с 8.00 до 20.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Козьи горы» будет отключено холодное водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь и д. Пекари.