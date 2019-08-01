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ДТП под Полоцком: байкер сбил двух пешеходов
Источник материала: БДГ
Мотоциклист сбил двух переходящих дорогу женщин. В результате ДТП все трое оказались в больнице.
Как
По информации ГАИ, в ДТП пострадал и сам водитель, и пешеходы. Все они были госпитализированы. Сообщается также, что мужчина за последние годы дважды лишался права управлять транспортным средством: в 2010 году права у него отобрали за за вождение в пьяном виде, через два года его привлекали к ответственности за управление без прав. За руль он сел снова только два месяца назад.
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Мотоциклист сбил двух переходящих дорогу женщин. В результате ДТП все трое оказались в больнице.
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