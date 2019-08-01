ДТП под Полоцком: байкер сбил двух пешеходов

Мотоциклист сбил двух переходящих дорогу женщин. В результате ДТП все трое оказались в больнице.

Как сообщает ГАИ, ДТП произошло 1 августа в Полоцком районе на дороге Новополоцк - Полоцк. 44-летний байкер на Honda сбил двух новополочанок, когда они переходили проезжую часть вне пешеходного перехода (они пересекали дорогу по кратчайшей территории). Мужчина не успел отреагировать на их появление на дороге и совершил ДТП.

По информации ГАИ, в ДТП пострадал и сам водитель, и пешеходы. Все они были госпитализированы. Сообщается также, что мужчина за последние годы дважды лишался права управлять транспортным средством: в 2010 году права у него отобрали за за вождение в пьяном виде, через два года его привлекали к ответственности за управление без прав. За руль он сел снова только два месяца назад.