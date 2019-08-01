Неймар не получит 5 миллионов евро

Источник материала: Tut.by

Форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара лишили большой премии, сообщает championat.



Неймар. Фото: "Чемпионат"

По информации источника, в контракте 27-летнего нападающего был прописан бонус в размере 3 млн евро в случае, если он попадет в список лучших игроков года по версии ФИФА (не попал), также Неймар лишился премии за примерное поведение в размере € 2 млн из-за опоздания на тренировку.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.