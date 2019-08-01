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Мотоциклист сбил двух женщин под Новополоцком. Все трое госпитализированы

02.08.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мотоциклист из Новополоцка сбил двух женщин, которые пересекали проезжую часть в Полоцком районе. Эту информацию сообщает УВД Витебского облисполкома.

Первого августа 44-летний водитель мотоцикла совершал движение в направлении Полоцка. В какой-то момент мужчина не успел среагировать и совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП мотоциклист и две женщины с травмами были помещены в медучреждение.

Мотоциклист сбил двух женщин под Новополоцком. Все трое госпитализированы
Фото: УВД Витебского облисполкома

Известно, что пешеходный переход не был в видимости женщин, поэтому они пересекали дорогу по кратчайшему маршруту. Также в ГАИ рассказали, что водитель мотоцикла однажды был лишен прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а позже за вождение без водительского удостоверения. Примерно два месяца назад мужчина снова сдал на права.

В июле текущего года легковушка сбила женщину. Она пересекала дорогу в неположенном месте (читать далее).  

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Новости Беларуси. Мотоциклист из Новополоцка сбил двух женщин, которые пересекали проезжую часть в Полоцком районе. Эту информацию сообщает УВД Витебского...
 
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