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Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

02.08.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Люди в тельняшках и голубых беретах наводнят 2 августа городские парки и улицы. День десантников и сил специальных операций отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Высокомобильные войска решали сложнейшие боевые задачи на фронтах Великой Отечественной, в том числе, в тылу врага. С первого до последнего дня наши десантники участвовали в Афганской войне. Летающая гвардия или крылатая пехота и сейчас элита белорусской армии. По традиции с размахом отметят праздник в бригадах в Витебске и Бресте, а также в воинской части в Марьиной Горке.

Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Зрителей ждут захватывающие выступления десантно-разведывательных рот, спортсменов-парашютистов и военных оркестров. А 103 бригада в Витебске удивит бронемашинами, танцующими полонез, и выступлением единственной в стране миротворческой роты.

Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Александр Пастернак, старший офицер отделения идеологической работы 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады:
У нас из нового вооружения пришли на смену легендарным ГАЗ-66 новые МЗКТ «Волат». Что касается стрелкового оружия и различных девайсов к нему, здесь тоже идут новые поступления стрелкового оружия, новые оптические приборы, ночные приборы. Что радует, они белорусского производства. И что больше всего радует, что прекрасного качества.

Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Так, в Гродно десантников приглашают нырнуть не в фонтан, а в небо. Вспомнить службу и прыгнуть с парашютом всех служивших в десанте приглашает гродненский аэроклуб. Желающих будет немало. Ведь, как известно, бывших десантников не бывает.

Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Люди в материале: Александр Пастернак
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Люди в тельняшках и голубых беретах наводнят 2 августа городские парки и улицы. День десантников и сил специальных операций отмечают в Беларуси,...
 
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