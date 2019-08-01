В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, закрывающие лицо

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, которые закрывают лицо. Речь идет о парандже, никабе, шлемах мотоциклистов и балаклавах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Такую одежду нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы и общественный транспорт. Нарушителям грозит штраф.





Кроме того, их могут не пускать в здания. Споры о введении такого запрета велись в Нидерландах 14 лет. А подобный закон уже действует во Франции, Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.



