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В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, закрывающие лицо
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, которые закрывают лицо. Речь идет о парандже, никабе, шлемах мотоциклистов и балаклавах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую одежду нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы и общественный транспорт. Нарушителям грозит штраф.
Кроме того, их могут не пускать в здания. Споры о введении такого запрета велись в Нидерландах 14 лет. А подобный закон уже действует во Франции, Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.
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Новости Нидерландов. В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, которые закрывают лицо. Речь идет о парандже, никабе, шлемах мотоциклистов и балаклавах,...
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