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США официально заявили о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Источник материала: СТВ
Новости США. 2 августа решится судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее США заявляли, что 2 августа готовы официально выйти из этого соглашения. Россия и США заключили этот договор еще в 1987. Документ сдерживал развитие целого класса вооружений. Однако зимой Вашингтон заявил о намерении покинуть договор из-за разногласий с Москвой.
В то же время американский президент в одном из последних интервью отметил, что рассчитывает договориться с Россией по вопросу контроля над вооружением.
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США официально заявили о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Новости США. 2 августа решится судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее США заявляли, что 2...
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