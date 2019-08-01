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США официально заявили о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

02.08.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 2 августа решится судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США официально заявили о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Ранее США заявляли, что 2 августа готовы официально выйти из этого соглашения. Россия и США заключили этот договор еще в 1987. Документ сдерживал развитие целого класса вооружений. Однако зимой Вашингтон заявил о намерении покинуть договор из-за разногласий с Москвой.

США официально заявили о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

В то же время американский президент в одном из последних интервью отметил, что рассчитывает договориться с Россией по вопросу контроля над вооружением. 

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Новости США. 2 августа решится судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее США заявляли, что 2...
 
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